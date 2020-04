Newcastle United a des vues sur Edinson Cavani (PSG)

Edinson Cavani va bientôt arriver à la fin de son contrat au PSG. Et à mesure que cette échéance approche, la liste des courtisans pour El Matador s’agrandit. L’international uruguayen a des admirateurs en Espagne, en Amérique Sud et aussi en Angleterre si l’on se fie à une information rapportée par le site ESPN. Newcastle United serait tenté par la possibilité de le faire signer et en faire son avant-centre numéro un à partir de la saison prochaine.

Les Magpies pourraient être rachetés prochainement par des fonds saoudiens. Le club pourrait alors respirer financièrement, et proposer ainsi à Cavani un salaire qui équivaudrait à celui qu’il perçoit dans la capitale française (10M€). A 33 ans, le meilleur buteur de l’histoire des champions de France aurait de quoi être tenté par un séjour du côté de Saint-James Park. Ça lui permettra en outre de continuer à évoluer dans un grand championnat européen. Ce qui est son objectif afin de maximiser ses chances de participer à la Coupe du Monde 2022.



Le message de Cavani :