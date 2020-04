Newcastle : Un nom prestigieux sur le banc la saison prochaine ?

D’après les informations de la chaîne américaine ESPN, Newcastle devrait changer de propriétaire incessamment sous peu. Les dernières modalités sont en cours de finalisation pour la vente après qu’un accord a été trouvé lundi entre Mike Ashley et PCP Capital Partners, un consortium soutenu par l’Arabie Saoudite. Newcastle devrait donc changer de statut cet été. Si certains médias anglais s’accordent à dire que Steve Bruce, l’entraineur actuel des Magpies, devrait finir la saison, ESPN détaille qu’un grand nom pourrait occuper le poste la saison prochaine. Les quatre options envisagées sont : Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Rafael Benitez et Lucien Favre.

Vers un retour de Benitez ?

Si Rafael Benitez et Lucien Favre sont actuellement en poste, respectivement au Dalian Yifang FC et au Borussia Dortmund, le technicien espagnol semble être la meilleure option, lui qui bénéficie d’une énorme cote de popularité auprès des fans après son passage réussi sur le banc de Newcastle de 2016 à 2019. Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino sont, quant à eux, toujours à la recherche d’un banc pour la saison prochaine. L’ancien entraineur de Tottenham pourrait avoir le profil idéal pour prendre en main le nouveau projet sportif du club du nord de l’Angleterre. Homme de projet, Pochettino avait réussi à transformer Tottenham lors de son passage, en qualifiant chaque année son équipe pour la Ligue des Champions, avec une finale la saison passée comme apothéose. Si pour le moment, aucune officialisation n’a été faite concernant le rachat de Newcastle, les jours de Steve Bruce risquent d’être comptés sur le banc des Magpies.