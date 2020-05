Beckham, Benfica, Pineau : Les 2 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

Le Benfica Lisbonne remporte la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Xhampions face au Real Madrid, sur le score de 5-3. C’est le dernier sacre européen du club lisboète en Coupe d’Europe. Depuis cette finale, les Portugais ont perdu cinq finales de Ligue des Champions (1963, 1965, 1968, 1988, 1990) et trois finales de C3 (1983, 2013, 2014).

Naissances

David Beckham (football) né en 1975



Joueur phare du XXIeme siècle, David Beckham a évolué dans de nombreux clubs prestigieux tout au long de sa carrière (Manchester United, Real Madrid, Milan AC, PSG). Avec son club formateur de Manchester United, Beckham réalise le triplé (Championnat + Coupe d'Angleterre + C1) lors de la saison 1998-1999. En 2007, le milieu de terrain anglais surprend son monde en s’engageant avec le Los Angles Galaxy, qui évolue en ligue américaine (MLS). Capitaine à 59 reprises sous le maillot de l’Angleterre, David Beckham n’a jamais pu permettre à son équipe d’intégrer le dernier carré d’une grande compétition.



Alisson Pineau (handball) née en 1989



Alisson Pineau est élue meilleure handballeuse mondiale de l'année en 2009, puis est sacrée championne du monde en 2017 avec l'équipe de France. Un an après son sacre mondial en Allemagne, la demi-centre fait partie de l'équipe de France qui remporte le championnat d'Europe 2018, organisé en France.

Décès

Michel Crauste (rugby) décédé en 2019



Michel Craust compte soixante-deux sélections en équipe de France entre 1957 et 1966. De 1960 à 1966, il dispute 44 matchs consécutifs avec l’équipe de France, un record pour l’époque. Il est un des acteurs de la victoire française lors de quatre Tournois des Cinq Nations (1959, 1960, 1961 et 1962).