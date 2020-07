Real Madrid, Ballon d'Or, meilleurs coéquipiers; Benzema dit tout !

Très actif sur les réseaux sociaux durant le confinement, Karim Benzema a encore utilisé un de ses supports personnels pour partager avec ses fans. C'était sur sa chaîne YouTube, à l'occasion du session de questions-réponses dans laquelles l'avant-centre du Real Madrid se confie sur plusieurs thèmes.

Le Ballon d'Or : pas de frustration

Auteur d'une saison de très haut vol avec le Real, le numéro 9 pouvait légitimement avoir le Ballon d'Or en tête, mais il n'est pas spécialement frustré par l'annulation de la récompense au cours de cette année spéciale. « Bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d'Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif », a-t-il expliqué.

Admiration pour ses propres coéquipiers

Invité à citer les joueurs les plus forts avec lesquels il a évolué, "KB9" n'a pas su trancher. « C'est compliqué. J'ai joué avec des joueurs comme Cristiano, Kaká, Raúl, maintenant Ramos ... Je ne peux pas en choisir un ». Pour ce qui est des défenseurs les plus difficiles à affronter, l'ancien Lyonnais cite aussi ses propres coéquipiers. « Il n'y en a pas un, il y en a deux. Je les affronte à chaque séance d'entraînement, c'est Ramos et Varane ». Enfin, l'avant-centre, qui a souvent clamé son amour pour la prestigieuse Ligue des champions, a assuré qu'il n'échangerait pas une seule de ses C1 contre une Coupe du monde. « Non, jamais de la vie... ».