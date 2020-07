Real Madrid : Capello tance Hazard et encense Benzema

Le poids du maillot du Real, lourd pour Hazard

#LoMásComentado El repaso de Fabio Capello a la Liga del Real Madrid: "Ha acabado con el monopolio que tenía el Barcelona" https://t.co/fc70EQXYFO

— MARCA (@marca) July 25, 2020

Eden Hazard n'a pas connu un premier exercice très convaincant sous le maillot du Real Madrid.. Bien sûr, cela doit être contextualisé par l'enchaînement de circonstances : une micro fissure externe à la cheville, une rechute, une nouvelle blessure, et un bilan forcément peu reluisant sous les ordres de Zinédine Zidane.Dans un entretien accordé à Marca, Fabio Capello - double vainqueur de la Liga au Real - a mis la pression sur l'ancien élément des Blues.a-t-il commenté. Karim Benzema, à l'inverse, a été encensé par le technicien italien : "D'un point de vue plus général, l'ancien entraîneur du Real Madrid a mis en exergue la saison du club merengue, qui a remporté sa première Liga depuis 2017, devant un Barça qui avait pour habitude de se montrer comme le plus régulier lors des 38 journées, ces dernières saisons. "a expliqué Capello.