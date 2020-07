Auteur d’une excellente fin de saison avec les Madrilènes, le buteur tricolore fait l’unanimité chez les observateurs ainsi qu’auprès de ses camarades. Dans une interview accordée au média croate Sportske Novosti, le vice-champion du monde est revenu sur la grosse saison de l’ancien de l’Olympique Lyonnais. « Je suis content pour Karim, maintenant tout le monde a enfin réalisé ce que nous, les joueurs, savons depuis longtemps. Benzema est un excellent attaquant avec qui c'est un plaisir de jouer. Sa compréhension du jeu, du mouvement, de la façon de déséquilibrer le bloc adverse, c'est quelque chose de spécial », a expliqué Luka Modric.

« Benzema a toujours fait un excellent travail »

Auteur de 26 buts et 11 passes décisives depuis le début de l’exercice, le numéro 9 du Real Madrid marche sur l’eau. Le milieu axial a ensuite expliqué que l’attaquant français est à ce niveau depuis plusieurs saisons et qu’il mérite les éloges dont il fait l’objet. « Benzema a toujours fait un excellent travail pour l'équipe et je suis juste heureux qu'il ait maintenant connu une standing ovation générale, c'est une grande satisfaction qu'il y ait une reconnaissance de sa classe », a ajouté le milieu de 34 ans.