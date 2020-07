Le Graët le salue, Benzema « préfère en rire »

Karim Benzema n’a plus aucune sympathie pour Noël Le Graet, le président de la fédération française de football. Et ceux qui avaient des doutes à ce sujet ont pu le constater à travers la réaction que l’attaquant du Real vient de poster sur les réseaux sociaux concernant les compliments que lui a adressés l’homme fort du football tricolore. Ce dernier avait salué l’ancien lyonnais pour « la meilleure saison de sa carrière » dans une intervention sur RMC Sport, jeudi soir. L’intéressé n’a été guère sensible à ces quelques mots laudateurs. « Je préfère en rire », a-t-il rétorqué ce vendredi.

Benzema rancunier envers Le Graët

Le contentieux entre Benzema et Le Graët date d’il y a plusieurs années déjà. Le joueur en veut au dirigeant d’avoir manqué à sa parole lors de l’affaire de la sextape, en appuyant la décision de Didier Deschamps de l’exclure de la sélection. Le lien entre les deux hommes a alors été rompu. Il y a quelques mois, Le Graët avait remué le couteau dans la plaie en indiquant que la carrière internationale de Benzema était terminée. Logiquement, cela n’a guère plu à l’avant-centre merengue. Il s’était alors manifesté en demandant l’autorisation de jouer pour une autre sélection.

Pour rappel, et en raison d’un problème extra-sportif, Benzema n’a plus joué en Équipe de France depuis l’automne 2017. Bien qu’étant l’un des meilleurs joueurs à son poste en France, il est continuellement ignoré par son sélectionneur. Il a notamment dû faire une croix sur l’Euro 2016 et le Mondial 2018. Son compteur de capes reste bloqué à 81 unités. Et à moins d’une révolution à tous les niveaux, il est peu probable que celui-ci redémarre un jour.