Afrique du Sud : Arendse suspendu pour quatre semaines

🟥 Unfortunately, Arendse is shown a red card for a dangerous challenge in the air on Beauden Barrett. #StrongerTogether #StrongerForever #RSAvNZL #CastleRugbyChampionship

— Springboks (@Springboks) August 6, 2022

Arendse, un absent de plus pour les Springboks

Kurt-Lee Arendse pourra regretter son geste. Auteur du premier essai à l’occasion de la victoire de l’Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande ce samedi dans le cadre de la 1ere journée du Rugby Championship, l’ailier des Springboks n’a pas terminé le match sur la pelouse du Mbombela Stadium de Nelspruit. A un peu plus de cinq minutes de la sirène, sur une chandelle de Jaden Hendikse, Kurt-Lee Arendse est allé au duel aérien avec Beauden Barrett qui, après le choc, est violemment retombé au sol. L’arbitre de la rencontre a alors immédiatement sorti le carton rouge à l’encontre du joueur de 26 ans, qui n’a pas pu être remplacé à l’issue d’une période de 20 minutes, comme le veut la règle mise à l’essai dans le cadre du Rugby Championship cette année, faute de temps. Alors que le demi d’ouverture néo-zélandais est encore incertain pour le deuxième affrontement prévu ce samedi à l’Ellis Park, Kurt-Lee Arendse sera également absent.Saisie à l’issue de la rencontre, la commission de discipline de la SANZAAR a statué ce lundi sur le cas de l’ailier sud-africain. Si ce dernier a plaidé coupable, la commission a reconnu que son geste était « imprudent, très dangereux et avait un impact considérable sur le joueur victime ». En conséquence, Kurt-Lee Arendse a été suspendu pour quatre semaines et ne pourra pas jouer avant la réception de l’Argentine prévue le 24 septembre prochain, en clôture du Rugby Championship. Une absence pour le deuxième match face à l’Afrique du Sud, les deux duels face à l’Australie et la première rencontre face aux Pumas qui ne fait pas les affaires de Jacques Nienaber. En effet, le sélectionneur des Springboks doit déjà composer dans Sbu Nkosi et Cheslin Kolbe sur les ailes, tous deux blessés, et va devoir vite trouver des solutions afin de composer une équipe compétitive.