Séisme en Turquie : Hatayspor touché par un nouveau décès, le club annonce la mort de son directeur sportif

Hatayspor de nouveau touché par un décès. Ce mardi 21 février, le club turc a annoncé la mort de son directeur sportif suite au séisme ayant eu lieu en Turquie et en Syrie le 6 février dernier. Hatayspor, déjà touché le week-end dernier par la mort de son milieu de terrain ghanéen Christian Atsu, décédé à 31 ans et retrouvé sous les décombres, a annoncé que son directeur sportif turc de 48 ans a été retrouvé mort sous les décombres. Le corps de Taner Savut a été retrouvé sans vie sous les décombres, comme celui d'Atsu quelques jours plus tôt.

Hatayspor perd son directeur sportif

Natif d’Izmir, il était en poste depuis l’été dernier, après avoir occupé des fonctions similaires au Manisa FK, un club de deuxième division. "Nous sommes profondément attristés. Que Dieu ait pitié de notre directeur sportif. Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses fans. Nous ne vous oublierons pas, professeur Taner. Que Dieu accorde le repos à votre âme au paradis. Vous êtes toujours dans nos cœurs", a écrit Hatayspor dans un message sur ses réseaux sociaux ce mardi. Tandis que samedi, le club perdait Christian Atsu, il subit une terrible nouvelle de plus.

Samedi, la femme de Christian Atsu, Marie-Claire Rupio, et leurs trois enfants ont assisté à un hommage qui lui a été rendu à Newcastle, l'un de ses anciens clubs, avant un match de Premier League samedi contre Liverpool.