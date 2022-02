Coupe de France: plongée au FC Versailles, Petit Poucet pas si amateur

Maël Durand de Gevigney: pur produit du club

Le défenseur central Maël Durand de Gevigney est ce qu'était Loïc Perrin à Saint-Etienne ou Marc Planus à Bordeaux: le symbole d'un club, arrivé à 12 ans, vice-capitaine à 22. En marge de ses études de kiné, le joueur a déjà tapé dans l'oeil de clubs de Ligue 2 et de National. "On a envie de le conserver, on va le rencontrer le mois prochain puisqu’il est en fin de contrat", glisse le président Jean-Luc Arribart. "Il est important pour l’image du club car il est une belle représentation de notre projet", complète le responsable recrutement Michaël Michée.

Wilfried Joigny: en CDI dans l'informatique

Arrivé en 2019, le défenseur central Wilfried Joigny fait partie des meubles du club de la cité royale. "Je commence à me faire vieux ici", plaisante-t-il. Il est l'un des rares à cumuler football et travail l'après-midi, ayant signé un CDI à temps partiel dans une entreprise de gestion lors de son arrivée à Versailles. "Ce n’est pas facile de mener les deux de front mais j’ai de la chance d’avoir des responsables conciliants qui parlent plus du match que moi", s'amuse le joueur de 31 ans.

En trois années, il a vu "les entraînements passer du soir au matin, le staff s’étoffer et le matériel s’améliorer". Joigny est "un vrai bonheur à entraîner" selon son entraîneur Youssef Chibhi, il est "le prototype du joueur que tous les entraîneurs affectionnent: un garçon intelligent et discret, mais avec du caractère et qui a les mots justes au bon moment".

Inza Diarrassouba: passé sous les radars

Homme du match contre Toulouse en huitième de finale où il avait éteint le meilleur joueur de Ligue 2 Branco van den Boomen, puis buteur contre Bergerac en quart de finale, le milieu de terrain défensif Inza Diarrassouba n'a jamais fréquenté de centre de formation. "C’est le profil type du joueur qui passe à travers les mailles du filet des clubs professionnels", estime Michée. Venu à Versailles "pour le projet et se rapprocher de la famille", il rêve de reproduire le parcours d'Hervé Lybohy, originaire de Sarcelles comme lui et qui a signé son premier contrat professionnel à 28 ans à Amiens en 2010 avant de découvrir la Ligue 1 à 35 ans avec Nîmes.

Makan Traoré: un passé professionnel

"C’est un boute-en-train !" La bonne humeur de l'arrière gauche Makan Traoré se propage dans l'effectif versaillais depuis son arrivée en 2021 selon son entraîneur, après un contrat en professionnel à Laval et un passage au PSG avec l'équipe réserve (2014-2017) où il a pu côtoyer les professionnels à plusieurs reprises... gardant quelques anecdotes. Un jour, "j’essaye de faire une talonnade, mais je perds le ballon et on prend un but. J’avais Zlatan (Ibrahimovic) dans mon équipe et il me jette un regard… Je n'étais pas bien jusqu'à la fin de la séance ! Il est venu me voir après et m’a gentiment donné des conseils", se remémore Traoré. Cet ami de Presnel Kimpembe a pu découvrir les habitudes de l'international, en séjournant au Château de Clairefontaine ce week-end avec ses coéquipiers "dans un cadre exceptionnel" où il a pu dormir dans la chambre réservée à Kylian Mbappé lors des rassemblements des Bleus.

Dan Delaunay: un gardien dans l'histoire

Numéro 2 en championnat derrière Aly Yirango, le gardien Dan Delaunay deviendra mardi le premier gardien amateur à disputer deux demi-finales de Coupe de France, après avoir gardé les cages lors de l'épopée du GFA Rumilly-Vallières en 2021, terminée au Parc des Sports d'Annecy face à l'AS Monaco (5-1). Grand admirateur de Manuel Neuer, le portier âgé de 26 ans, qui "fuit les lumières" selon son entraîneur, a disputé six matches de Ligue 2 avec Quevilly en 2017. "C’est un régal d’avoir un joueur comme ça, très discret, mais qui sait fédérer autour de lui. C’est toujours lui le premier sur la pelouse et le dernier à repartir en rangeant le matériel."