Se rassurer avant de retrouver le PSG en quarts de finale retour de la Ligue des Champions après sa défaite 3-2 au match aller, voilà l'enjeu du Bayern, qui affrontait l'Union Berlin pour le compte de la 28e journée de Bundesliga, ce samedi. Et autant dire que le club munichois n'est pas franchement parvenu à bâtir de la confiance avant le choc à Paris. La première période a vu des Bavarois largement remaniés ne se créer que très peu d'opportunités. La plus grosse occasion des 45 premières minutes était d'ailleurs à mettre à l'actif du club berlinois. Une tête de Bulter, stoppée par un Manuel Neuer vigilant. 0-0 à la pause, un score peu flatteur pour le champion en titre.

