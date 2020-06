Bundesliga (J34) : Le Bayern peut remercier Coman et Cuisance, Dortmund termine sur une déception

Booooom! 🔥@MichaelCUISANCE nimmt aus 22 Metern einfach mal Maß und haut die Kugel in den linken Winkel.

🔴⚪ #WOBFCB | 0:2 | 37‘ pic.twitter.com/YisRA40rIz



— #MEI8TER (@FCBayern) June 27, 2020



[⚽ VIDÉO BUT] 🇩🇪

🧑‍🦯 Kramaric tire un penalty à l'aveugle !

😱 Le Croate tourne la tête au moment de frapper et inscrit son 4ème but face au BVB !!

😭 Le respect n'existe plus à Dortmund !https://t.co/4FriKvR1l5

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2020

Déjà champion, le Bayern Munich n'a pas la gueule de bois pour autant. Le Rekordmeister s'est imposé à Wolfsburg (4-0) grâce notamment à une ouverture du score de Coman (4eme) et à un but de Cuisance peu avant le repos. L'inévitable Lewandowski a aggravé la marque sur penalty en seconde période avant que Müller ne participe lui aussi à la fête en fin de rencontre.Rien d'inhabituel jusqu'ici pour une journée du Championnat allemand. La sensation du jour nous est venue du Signal Iduna Park, où le Borussia Dortmund s'est lourdement incliné face à une surprenante équipe d'Hoffenheim. Un lourd revers (0-4) avec un quadruplé de Kramaric. Ce dernier s'est même offert un penalty à l'aveugle, un geste que l'on ne voit pas tous les jours sur un terrain de football. Il s'agit d'ailleurs du premier joueur à réaliser un quadruplé pour Hoffenheim en Bundesliga selon Opta. Il est également le premier à réussir pareille performance en déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund dans l'histoire du Championnat allemand.Leipzig, en quête d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, voulait s'imposer pour s'assurer une place dans le Top 4 en allant sur le terrain d'Augsbourg. Mission accomplie (1-2) grâce à un doublé de Timo Werner en guise de cadeau d'adieu avant d'aller poursuivre sa carrière à Chelsea. Il ne manquait qu'une unité à Mönchengladbach pour obtenir un strapontin pour la prochaine Ligue des Champions en sécurisant la quatrième place. Le Borussia a profité de la venue du Hertha Berlin pour s'offrir un succès grâce à l'ouverture du score précoce d'Holmann dès la 7eme minute et à une réalisation d'Embolo en fin de rencontre. Ibisevic a marqué pour le Hertha. 2-1, score final dans ce match. Dans les autres rencontres, Fribourg a corrigé Schalke (4-0) avec notamment un doublé de Waldschmidt. L'Eintracht Francfort a dominé Paderborn avec un but de Bas Dost dans le lot (3-2). Le Werder Brême s'est amusé contre Cologne (6-1) et l'Union Berlin s'est offert le scalp du Fortuna Düsseldorf (3-0). Enfin, un but de Kevin Volland a permis à Leverkusen de s'imposer à domicile contre Mayence (1-0).