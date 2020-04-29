"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

وتتواصل جولتنا اليومية مع أهم الأخبار وأبرز الأحداث واللقطات الرياضية والتي تأتيكم صباح كل يوم تشجيعاً لكم على البقاء في منازلكم، وإليكم فيما يلي أبرز وأهم الأخبار في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة.

إغلاق محاكمة بكنباور في تهم فساد

أغلق القضاء السويسري محاكمة نجم كرة القدم الألمانية السابق الأسطورة فرانتس بكنباور بتهم فساد مرتبطة ببطولة كأس العالم 2006 التي جرت في بلاده بعد اسقاط التهم بقانون التقادم. اضغط للمزيد

خيارات استئناف الدوري الإيطالي تقلّ يوماً بعد يوم

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الأربعاء أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي، ناصحاً مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية. اضغط للمزيد

ضوء أخضر من اللجنة الطبية في يويفا

رأت اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء، أن إمكانية استئناف موسم اللعبة المعلق في القارة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "ممكن بالتأكيد"، على عكس العديد من الدول التي تستبعد محاولات العودة. اضغط للمزيد

بوندسليغا: بوادر الاستئناف تلوح في مايو

خطت كرة القدم الألمانية خطوة رئيسة أخرى نحو استئناف دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" الشهر المقبل، مع موافقة وزارة العمل الأربعاء على خطط العودة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد. اضغط للمزيد

رابطة الدوري الممتاز تدعو الأندية لاستعادة لاعبيها

دعت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أندية المسابقة، للتفكير في استعادة لاعبيها الذين سافروا إلى بلادهم قبل عزل البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا. اضغط للمزيد

كورونا: نتائج تحاليل ديبالا إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن تحاليل الأرجنتيني باولو ديبالا الخاصة بـ"فيروس كورونا" المستجد (كوفيد_19) جاءت إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع منذ تعرضه للوباء في أول مرة. اضغط للمزيد

حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم 30 أبريل من عام 1981 ولد المدافع الأيرلندي الشهير جون أوشي في مدينة واترفورد.

ويعدّ أوشي من أبرز لاعبي أيرلندا عبر التاريخ لما قدمه من خدمات جليلة لمنتخب بلاده فضلاً عن تألقه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخاض المدافع الصلب 118 مباراة مع جمهورية أيرلندا سجل خلالها 3 أهداف.

واستهل أوشي مسيرته الاحترافية الحافلة بالتتويجات مع مانشستر يونايتد (1999-2011) ثم انتقل إلى سندرلاند (2011-2018) قبل أن يختتم مشواره الكروي مع نادي ريدينغ (2018-2019) دون نسيان بعض التجارب على شكل إعارة مع بورنموث (2000) ورويال أنتويرب البلجيكي (2001).

وخلال مسيرته الثرية توّج اللاعب الأيرلندي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز خمس مرات (2003، 2007، 2008، 2009، 2011) وكأس إنكلترا مرة (2004) وكأس الرابطة الإنكليزية في مناسبتين (2006 و2009) ودوري أبطال أوروبا (2008) فضلاً عن كأس العالم للأندية (2008) وكأس الدرع الخيرية أربع مرات (2003، 2007، 2008، 2010).

هل تعلم ؟

يصادف اليوم (30 أبريل) ذكرى آخر مباراة تابع فيها جمهور ليفربول فريقه وقوفاً في المدارج الجانبية لملعب "الأنفيلد" الشهير.

وكانت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم 30 أبريل 1994 الأخيرة التي شهدت وقوف جزء من الجماهير في مدارج "سبيون كوب".

وكانت هذه المدراج مخصصة للجماهير الأكثر حركية وتشجيعاً لفريق الـ"ريدز" إذ كانوا يشجعون الفريق الأحمر دون هوادة طوال مجريات المباريات وكانت الفئة الأقل سعراً بملعب الأنفيلد.

وجاءت تسمية هذه المدارج بالـ"كوب" تخليداً لذكرى 900 فرد من جنود بريطانيا الذين لقوا حتفهم في معركة بجنوب إفريقيا عام 1900.

وأطلق على هذا الجزء من ملعب الأنفيلد تسمية "سبيون كوب" تخليداً لذكرى هؤلاء الجنود أين يتواجد أكثر الأنصار تشجيعاً للفريق وأكثرهم تفاعلاً في الملعب.

