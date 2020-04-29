فيروس كورونا: نتائج تحاليل ديبالا إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع

فراس بن أحمد

وأكد البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو"، بأن فحوصات ديبالا كانت إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع منذ أن أصيب بـ"فيروس كورونا" في أذار/مارس الماضي.

وكتب ديبالا (26 عاماً) يوم 21 أذار/مارس في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أردت أن أبلغكم أننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكراً على رسائلكم".

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس يصاب بالفيروس حينها، بعد الفرنسي بلاز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من فريق السيدة العجوز ومن دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بـ"كوفيد_19".

وتحدث الدولي الأرجنتيني عقب اصابته بـ"فيروس كورونا" المستجد للمرة الأولى قائلاً: ": "أشعر بحالة أفضل الآن بعد أن عانيت من عوارض قوية. خطيبتي أوريانا (ساباتيني) بدورها تخطت العوارض".

وأضاف: "قبل يومين، لم أكن في حالة جيدة، كنت أشعر بالثقل وبعد خمس دقائق من الحركة كان يتعين علي التوقف لأني عانيت من صعوبة في التنفس وبثقل جسدي وألم في عضلاتي".

وأضاف: "أمّا الآن، فأستطيع التحرك والمشي في محاولة للبدء في التمارين لأنني عندما حاولت ذلك في اليومين الأخيرين كنت أرتعش بشكل قوي".

ومن المنتظر أن تعود أندية الدوري الإيطالي يوم 4 أيار/مايو لاستئناف التدريبات.

وقررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من إيار/مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما أعلن رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد أنه اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتباراً من 18 أيار/مايو.

لكن من غير الواضح ما إذا كان خبر إصابة ديبالا مجدداً بفيروس كورونا سيؤثر على القرار الحكومي.