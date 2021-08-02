

التنافس الكبير على الذهب في اليوم الحادي عشر لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم التنافس على اثنين وعشرين ميدالية ذهبية في تسع رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة اليد.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

الرماية - ذهبية فرنسية:

نجح الفرنسي جيان كوايكوامبويكس في الفوز بذهبية مسدس سريع 25 م في الرماية معادلاص الرقم الأولمبي السابق 34 نقطة.

وكانت الميدالية الفضية من نصيب كوبا عبر لوريس بوبو والبرونزية من نصيب الصيني يوهونغ لي.

ألعاب القوى - ريمونتادا وذهبية تاريخية:

فاجأ البطل اليوناني ميلتياديس الجميع وتوّج بالذهب بينما فاز البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين بذهبية سباق 100 م حواجز، اضغط للمزيد.

كرة اليد - تعادل مثير:

شهدت مواجهة أنغولا وكوريا الجنوبية في المرحلة الخامسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كرة اليد للسيدات، شهدت تعادلاً مثيراً 31-31.

وكانت النتيجة تشير لتقدم انغولا بفارق هدف قبل أن تعدل ريو النتيجة قبل 11 ثانية على النهاية.

ورفع كوريا الرابعة رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع أنغولا الخامسة لكنها تتقدم بفارق الأهداف بينما تحتل اليابان التي ستلاقي النرويج المركز الأخير بنقطتين، علماً أن اول أربع فرق سيتأهلوا إلى ربع النهائي.

وفي المجموعة الثانية فازت فرنسا على البرازيل بفارق سبعة أهداف (29-22) لتضمن التأهل بخمس نقاط فيما خرجت الأخيرة من المسابقة بعدما تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

كرة الطائرة - فوز مهم:

حقق منتخب صربيا فوزاً مهماً على كوريا الجنوبية 3-0 في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كرة الطائرة للسيدات.

ولم يجد المنتخب الصربي صعوبة في الوصول إلى فوزه الرابع من أصل خمس مباريات والذي تحقق مرة جديدة بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط 25-18 و 25-17 و 25-15.

وفي المجموعة الثانية حسمت أميركا مباراة القمة مع إيطاليا بالفوز 3-2 وبواقع 21-25 و 25-16 و 25-27 و 25-16 و 15-12.

وضمن منافسات الرجال انتصرت الأرجنتين بصعوبة على أميركا بثلاثة أشواط دون رد، إذ جاءت نتيجة الأشواط 25-21 و 25-23 و25-23.

كرة الطائرة الشاطئية - عبور كندي وأميركي:



وصلت كندا إلى ربع نهائي طوكيو 2020 بعد فوزها على إسبانيا 2-0 في ثمن نهائي مسابقة الطائرة الشاطئية للسيدات.

وحسمت سارا بافان وميليسا الشوطين بنتيجة 21-13 و21-13 خلال 38 دقيقة.

ولحقت أميركا بكندا بعد فوزها على كوبا بذات النتيجة 2-0 وبواقع 21-17 و21-15.

وستلعب كندا مع أستراليا، وأميركا مع ألمانيا في ربع النهائي، علماً أنّ كندا تملك فريقين في هذا الدور.

وفي منافسات الرجال تمكن المنتخب اللاتفي من حسم مباراته مع نظيره البرازيلي 2-0 وبواقع 21-19 و 21-18 لينتظر الفائز من مباراة المكسيك والفريق البرازيلي الآخر.

كرة السلة: اليابان تواصل التألق:

واصلت اليابان نتائجها المميزة في منافسات كرة السلة للسيدات عندما تغلبت على نيجيريا 102-83 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وحلت اليابان في المركز الثاني بخمس نقاط خلف أميركا (6) التي هزمت فرنسا 93-82، لتيجمد رصيد الأخيرة عند أربع نقاط في المركز الثالث، فيما خرجت نيجريا رسمياً من المسابقة بتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط.