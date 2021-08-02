كاماتشو-كوين قطعت مسافة السباق في 12 ثانية و37 جزءاً في المائة من الثانية، تاركة الفضية للأمريكية كيندرا هاريسون حاملة الرقم القياسي العالمي، فيما نالت الجامايكية ميغان تابر الميدالية البرونزية.

