كاماتشو-كوين قطعت مسافة السباق في 12 ثانية و37 جزءاً في المائة من الثانية، تاركة الفضية للأمريكية كيندرا هاريسون حاملة الرقم القياسي العالمي، فيما نالت الجامايكية ميغان تابر الميدالية البرونزية.
كاماتشو- كوين تمنح بورتوريكو ميداليتها الأولى
منحت البورتوريكية جاسمين كاماتشو- كوين بلادها ذهبيتها الأولى في الأولمبياد بفوزها بسباق مائة متر حواجز ذهبية تعتبر الثانية لبويرتو ريكو في تاريخها الأولمبي والأولى لها في ألعاب القوى.
كاماتشو-كوين قطعت مسافة السباق في 12 ثانية و37 جزءاً في المائة من الثانية، تاركة الفضية للأمريكية كيندرا هاريسون حاملة الرقم القياسي العالمي، فيما نالت الجامايكية ميغان تابر الميدالية البرونزية.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية