البطاقة الأخيرة كانت حائرة بين المنتخبين، حيث أن فوز أحدهما سيؤهله إلى ربع النهائي، لذلك فرض الأرجنتينيون أفضليتهم في الشوط الأول الذي أنهوه بخمس وعشرين نقطة لإحدى وعشرين، تفوق الأرجنتين تواصل في الشوطين الثاني والثالث واللذين انتهيا بذات النتيجة بخمس وعشرين نقطة لثلاث وعشرين، لتنهي الأرجنتين دور المجموعات في المركز الثالث وتواجه إيطاليا في ربع النهائي.

منافسات السيدات

ولدى السيدات، حسم المنتخب الأمريكي صدارة المجموعة الثانية، بفوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط لإثنين .

إثارة اللقاء جاءت بسبب رغبة كل منتخب في انتزاع الصدارة، وعلى هذا تناوب كل منهما في فرض أفضليته على الشوطيين الأوليين، وبعدما تمكنت إيطاليا من التقدم بشوطين لواحد بعدما أنهت الثالث لمصلحتها.. استعادت الولايات المتحدة تركيزها وأخذت الموقعة لشوط فاصل حسمته لمصلحتها بخمس عشرة نقطة لإثنتي عشرة، لتتأهل أمريكا لدور الثمانية من المركز الأول وإيطاليا من الثاني.