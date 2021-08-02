ورغم السيطرة الكوبية عبر البطلين خوان ميغل إيتشفاريا صاحب الفضية ومايكل ماسو الذي نال البرونزية، نجح البطل اليوناني في محاولته الأخيرة بإهداء بلاده ذهبية ضمن طوكيو 2020.

وبعدما كان ميلتياديس خارج المراكز الثلاثة الأولى تمكن من الصعود للمركز الأول في محاولته الأخيرة بسبب أفضليته على إيتشفاريا (تساوى معه بذات المسافة) في ثاني أفضل رقم له والذي كان 8.15 مقابل 8.9 للأخير.

البورتوريكية كاماتشو-كوين تحرز ذهبية 100 م حواجز وهاريسون وصيفة



أحرزت البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين ذهبية سباق 100 م حواجز لتستمر عقدة الأميركية كندرا هاريسون مع البطولات الكبرى.



وسجلت كاماتشو-كوين البالغة 24 عامًا 12.37 ثانية التي منحت بلادها ثاني ذهبية في تاريخها والأولى في ألعاب القوى، أمام حاملة الرقم العالمي هاريسون (12.52 ث) والجامايكية ميغان تابر (12.55 ث).