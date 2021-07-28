

سيكون اليوم الأربعاء استثنائياً فيما يتعلق بحصد الميداليات البراقة في طوكيو 2020 منذ الافتتاح المميز للألعاب الأولمبية الصيفية الجمعة.



وسيشمل اليوم السادس التنافس على ثلاث وعشرين ميدالية ذهبية (الأعلى في يوم واحد حتى الآن) في 11رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها التجذيف وكرة اليد وغيرها.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم السادس من طوكيو 2020.

التجذيف - ذهب روماني

فازت الرومانيتان أنكوتا بودنار وسيمونا راديس بذهبية القارب الزوجي بمجدافين في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بينما نالت فرنسا اللقب ذاته للرجال بواسطة هوجو بوشيرون وماتيو أندرودياس.





ومع استئناف منافسات التجديف الأولمبية عقب توقف لمدة يومين، فازت نيوزيلندا بفضية منافسات السيدات عن طريق بروك دونوج وهانا

أوزبورن، بينما حصلت هولندا على البرونزية بفضل جهود روس دي يونغ وليسا شينارد.

وانطلق الثنائي الهولندي في سباق السيدات بشكل رائع، لكن الثنائي الروماني عاد بقوة وانتزع التقدم مع الوصول إلى منتصف المسافة، قبل أن يفوز بأول ميدالية للتج`يف في ألعاب طوكيو بعدما أنهى السباق في 6.41.03 دقائق. بفارق 3.79 ثانية عن الثاني و4.70 عن الهولنديات أصحاب البرونز.



أما في منافسات الرجال، ففاز الثنائي الهولندي ميلفن تفيلار وستيف برونيك بالميدالية الفضيةبعد منافسة شديدة مع فرنسا التي أنهت السباق بعد 6.00.33 دقائق والوصيف 6.00.53، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الصيني ليو تشيو وتشانغ ليانغ.

وفازت أستراليا برباعي السيدات في التجذيف أمام الثانية هولندا والثالثة إيرلندا، وكذلك برباعي الرجال أمام رومانيا الثانية وإيطاليا الثالثة.

أحرز الفريق الهولندي ذهبية رباعي الرجال بمجذافين في التجذيف واقتنصت بريطانيا الفضية، وذهبت برونزية لأستراليا

كما توّج الفريق الصيني بذهبية رباعي السيدات بمجذافين في التجذيف أمام بولندا الثانية وأستراليا الثالثة.

السباحة - أرقام أولمبية جديدة

شهدت منافسات اليوم الأربعاء تحطيم الأرقام الأولمبية بفضل كل من الأسترالية تيتموس والهنغاري ميلاك، اضغط للمزيد.

كرة اليد - خسارة جديدة للبحرين

لم يتمكن منتخب البحرين من الصمود أمام قوة الدنمارك فتكبد خسارته الثالثة في منافسات كرة اليد للرجال ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وحسمت الدنمارك الأمور من البداية بتقدمها مع نهاية الشوط الأول 12-7 قبل أن توسع الفارق في الثاني وتنهي المباراة بفارق عشرة أهداف 31-21.

وهذه الخسارة الثالثة للبحرين من أصل ثلاث مباريات فيما تتصدر الدنمارك بثلاثة انتصارات.

وفي ذات المجموعة انتصرت السويد بصعوبة مرة جديدة وهذه المرة على حساب البرتغال 29-28.

وهذا الفوز الثاني للسويد من أصل ثلاثة الذي يأتي للسويد بفارق هدف عقب الفوز في الجولة الأولى على البحرين 32-31 علماً أنها انتصرت على اليابان في الجولة الثانية بفارق هدفين 28-26.

كرة الطائرة - أداء قوي لتونس وخسارة

قدم منتخب تونس للرجال أداءً قوياً أمام منافسه الأميركي وكان نداً حقيقياً حتى نقاط الحسم لكنه خسره في النهاية بثلاثة أشواط لواحد في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

ومع أنّ تونس لم تظهر كما يجب في الشوط الأول 25-14 لكنها عدلت النتيجة في الثاني 25-23 قبل أن تتراجع مجدداً في الثالث وتخسره 25-14.

وفي الشوط الرابع عذّبت تونس منافستها أميركا وذللت الفارق حتى 24-23 قبل أن تخسر الشوط في النهاية 25-23 والمباراة 3-1.

وضمن المجموعة الأولى ربحت كندا على إيران 3-0 لتنعش آمالها في التأهل.

وفي منافسات السيدات انتصرت كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط دون مقابل على كينيا ضمن المجموعة الأولى.

الدراجات الهوائية - ذهب هولندي

توجت الهولندية أنميك فان فلويتن بذهبية سباق ضد الساعة للسيدات في منافسات الدراجات الهوائية بزمن قدره 30.13.49 دقيقة.

وحصلت السويسرية مارلين رويسر على الميدالية الفضية بينما نالت الهولندية آنا فان دير بريجن الميدالية البرونزية.