يقدم موقع beIN SPORTS مقالاً تفصيلياً بشأن أبرز مواعيد منافسات الأبطال العرب في الألعاب الأولمبية الصيفية مع تحديث يومي حتى نهاية طوكيو 2020.

وعند مطالعة أخبار أبطالكم سواء من الدول العربية أو بقية دول العالم ينبغي مراعاة وجود منافسات متتالية في بعض الألعاب، إذ ستلعب النتائج دوراً محورياً في مواعيد منافسات الأبطال العرب وغيرهم خلال الألعاب الأولمبية.

ولن تكون أبرز مواعيد منافسات الأبطال العرب مرتبطة بالألعاب الفردية وحسب، إذ سنذكر أيضاً مواعيد المباريات بحسب توقيت مكة المكرمة في الألعاب الجماعية أيضاً.

وللتعرف على أبرز نتائج الأبطال العرب والأرقام القياسية والمتوجين بالذهب تابعوا المقال اليومي بالضغط هنا.

أبرز مواعيد منافسات الأبطال العرب – البث المباشر

السباحة:

أربع ذهبيات في السباحة في الأوقات التالية: 04.43 و04.51 و04.59 و05.17

​​​​​​​تنس الطاولة:

المصرية دينا شريف: 04.00

المصري عمر عصر: 09.30

القوس والسهم:

المصري يوسف طلبة: 06.00

التونسية رحاب الوليد: 09.15

البادمنتون:

المصرية ضحى هاني: 05.20

زوجي المصرية ضحى هاني وهادية حسني: 12.40

كرة الطائرة الشاطئية:

منتخب المغرب للرجال والبرازيل: 09.00

الجودو:

تبدأ منافسات الجودو في الخامسة صباحاً ويتم تحديد وقت المباريات توالياً، علماً أنها تشهد منافسة العديد من الابطال العرب مثل المصري محمد عبد الله واللبناني ناصيف الياس وغيرهم.

الملاكمة:

الأردني حسين عشيش والموريتاني ميرفن كلاير: 05.48

الجزائري عبد الحفيظ بنشبلة: 06.03

المغربي يونس بعلا: 06.51

المغربية أميمة حبيب: 08.12

الأردني حسين عشيش: 12.03

الرماية:

ذهبية في الرماية للرجال: 05.37 وأخرى للمختلط: 09.50

الدراجات الهوائية:

ذهبية الدراجات الجبلية: 09.00

الألعاب المائية:

ذهبية غطس للسيدات: 09.00

الفروسية:

ذهبية الترويض في الفروسية: 11.00

المبارزة:

ذهبية في المبارزة للسيدات: 13.30

رياضة الأمواج

ذهبية للرجال في رياضة الأمواج: 09.46 ومن ثم للسيدات: 10.31

كانوي:

ذهبية كانوي المتعرج للسيدات 10.15

الجمباز:

ذهبية الجمباز الفني للسيدات 13.45

بايسبول - سوفت بول:

ذهبية سوف بول: 14.00

التايكواندو:

ذهبية للسيدات: 15.30 وذهبية للرجال: 15.45

رفع الأثقال:

ذهبيتان لرفع الأثقال للسيدات: 09.50 و13.50