

يوم مثير آخر تشهده دورة طوكيو 2020، إذ أنّ التنافس على الذهب الذي بدأ فجر اليوم الخميس مع تتويج ألماني، كما يستمر التنافس على المعدن النفيس في ألعاب القوى، فتابعوا معنا آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات وذهبيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية، دون أن ننسى الذهبية المبكرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

كرة الطائرة الشاطئة - أميركا في النهائي:

نجحت أميركا في الوصول إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بفوزها على سويسرا 2-0 فجر اليوم الخميس.

ولم تجد أبريل روس وكلينمان صعوبة في المباراة التي أدت نتيجتها لضمان ميدالية أولمبية لأميركا، إذ انتهى الشوط الأول 21-12 والثاني 21-11.

ماراثون السباحة - ذهبية ألمانية:

انتزع الألماني فلوريان فيلبروك ذهبية ماراثون السباحة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس، حيث تصدر السباق مبكرا وحافظ على تفوقه حتى خط النهاية، اضغط للمزيد