المباراة سارت متقاربة بين المنتخبين، وتبادلا التقدم في أكثر من مناسبة، وبعدما تفوق فريق اللجنة الأولمبية الروسية 17-16 قبل دقيقتين من النهاية، تمكن الثلاثي اللاتفي من خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة بفارق ثلاث نقاط، مانحاً بلاده الذهبية الأولى في الأولمبياد.
لاتفيا تتوّج بذهبية كرة السلة 3x3
توجت لاتفيا بذهبية كرة السلة ثلاثة في ثلاثة بفوزِها في النهائي على فريق اللجنة الأولمبية الروسية 21-18.
المباراة سارت متقاربة بين المنتخبين، وتبادلا التقدم في أكثر من مناسبة، وبعدما تفوق فريق اللجنة الأولمبية الروسية 17-16 قبل دقيقتين من النهاية، تمكن الثلاثي اللاتفي من خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة بفارق ثلاث نقاط، مانحاً بلاده الذهبية الأولى في الأولمبياد.
تقارير إخبارية لاتفيا طوكيو 2020 القناة الأولمبية