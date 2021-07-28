المباراة سارت متقاربة بين المنتخبين، وتبادلا التقدم في أكثر من مناسبة، وبعدما تفوق فريق اللجنة الأولمبية الروسية 17-16 قبل دقيقتين من النهاية، تمكن الثلاثي اللاتفي من خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة بفارق ثلاث نقاط، مانحاً بلاده الذهبية الأولى في الأولمبياد.

