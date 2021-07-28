

وقطعت أريارن تيتموس السباق بزمن قدره 1.53.50 دقيقة متفوقة على برانديت هوغي من هونغ كونغ والتي حطمت الرقم الآسيوي 1.53.92 ومن ثم نالت الكندية بيني أولكسياك البرونزية بـ1.54.70.

وكسر الهنغاري كريستوف ميلاك صاحب الرقم العالمي في 200 متر فراشة، كسر رقم الأميركي فيليبس الأولمبي في ذات السباق الذي قطعه بزمن وقدره 1.51.25 دقيقة ورقم فيليبس الذي حققه في 2008 كان 1.52.03.





وذهبت الفضية للياباني تومورو هوندا 1.53.73 والبرونزية للإيطالي فيدريكو 1.54.45.

مفاجأة يابانية

وفي سباق 200 متر منوعة للسيدات خطفت البطلة اليابانية يوي أوهاشي الأنظار بفوزها بالميدالية الذهبية أمام الأميركيتين أليكس والش وكاتي دوغلاس.

وفازت البطلة اليابانية بالذهبية بعدما قطعت السباق بزمن وقدره 2.08.52 دقيقية فيما تمكنت أليكس والش من حصد الميدالية الفضية بزمن وقدره 2.08.65، وأهدت دوغلاس لبلادها البرونزية أيضاً 2.09.04.