Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. A Madrid, cette maxime résonne dans la tête des supporters. Encore faut-il se mettre d’accord sur l’être en question. S’agit-il de Cristiano Ronaldo, fantasque buteur qui fait désormais les beaux jours de la Juventus, ou bien de Zinédine Zidane, ex-entraîneur de la Maison Blanche aux trois Ligues des Champions ? Sans ses deux hommes forts, le Real Madrid connaît un début de saison chaotique. Septièmes de Liga avec trois défaites en neuf rencontres, les Merengue doivent relever la tête. Plusieurs pistes sont évoquées pour inverser la tendance.

Un début de saison chaotique





Septième de Liga avec 14 points en neuf rencontres, déjà relégué à quatre points du FC Barcelone, et vaincu par le CKSA Moscou en Ligue des Champions, le Real Madrid est à la peine en ce début de saison. L’équipe reste sur cinq matchs sans le moindre succès, avec quatre défaites et un nul toutes compétitions confondues. Vaincus par le CSKA Moscou, Alavés et Levante, les Merengue n’avaient plus vécu une série de trois défaites consécutives depuis mai 2009. En termes de résultats, le Real Madrid n’avait jamais connu une période de 30 jours aussi catastrophique de son histoire. Avant de marquer lors du revers concédé ce weekend contre Levante (défaite 2-1), la Maison Blanche restait sur sa deuxième plus longue période sans faire trembler les filets, 481 minutes.

A quelques jours d’affronter le FC Barcelone en championnat (dimanche dès 15h00 en exclusivité sur beIN SPORTS 1), le Real Madrid s’avance avec peu de certitudes. Les Madrilènes se déplaceront au Camp Nou avec 14 points dans la besace après neuf journées, leur pire bilan depuis la saison 2001-2002. A l’époque, le Real Madrid de Del Bosque pointait à la 15ème place du classement avec dix unités seulement. Actuellement septième de la Liga, le Real Madrid n’avait plus pointé en dehors des places européennes depuis 16 ans. Plusieurs solutions sont étudiées pour permettre à la Maison Blanche de sortir de cette série noire. Le déplacement à Barcelone pourrait bien s’effectuer sans Julen Lopetegui.

Vidéo : Le Real Madrid s'incline contre Levante

Lopetegui, départ imminent ?



Débarqué à la tête du Real Madrid cet été en remplacement de Zinédine Zidane, Julen Lopetegui pourrait bien ne pas faire de vieux os au Real Madrid. Selon Sky Sports, son départ serait même acté en interne. Pointé du doigt par une partie des aficionados pour les mauvais résultats de son équipe, l’ancien boss de la sélection espagnole pourrait être prié de partir avant le Clasico. Pour le remplacer, Florentino Pérez ferait le forcing auprès d’Antonio Conte, à en croire le Corriere Dello Sport. Selon AS, l’agent de l’ex-entraîneur de Chelsea se serait entretenu avec l’état-major madrilène ce weekend, après la défaite face à Levante, dans les entrailles du Santiago-Bernabéu.

En Espagne, une autre piste, plus surprenante, est également évoquée pour prendre la succession de Julen Lopetegui. Selon El Chiringuito, José Mourinho ferait également partie de la short-list des dirigeants madrilènes. L’actuel entraîneur de Manchester United, sur la sellette après un début de saison mitigé, avait officié trois ans à Madrid, de 2010 à 2013, avec une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne en vitrine.

Le Real Madrid de Lopetegui:



12 matchs

5 VICTOIRES

2 matchs nuls

5 DÉFAITES

18 buts marqués

14 buts encaissés

4 Cleansheets



🤐 pic.twitter.com/DeyZlgWuR2 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadrid_FR) October 21, 2018



Ibrahimovic pour redynamiser l’attaque ?



Orphelin de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n’a pas souhaité compenser le départ de sa superstar cet été. Mariano Diaz est bien retourné à la Maison Blanche, mais il est bien trop tendre pour prétendre être l’héritier du Portugais, malgré l’héritage du fameux numéro 7. Sans son ancien buteur prolifique, le Real Madrid accuse fortement le coup devant les cages adverses. Après un bon début de saison, Karim Benzema est retombé dans ses travers, tandis que Gareth Bale n’a pas confirmé sa bonne forme du début du mois de septembre. A en croire la Cadena COPE, la Maison Blanche songerait à combler cette pénurie de buts en recrutant un attaquant d’expérience cet hiver. Le nom de Zlatan Ibrahimovic est même évoqué. Le Suédois continue de faire les beaux jours du Los Angeles Galaxy en MLS. Il pourrait débarquer en prêt à Madrid, durant l’intersaison américaine.

Un vent nouveau devrait ainsi insuffler un second souffle au Real Madrid en ce début de saison, avec l’arrivée probable d’un nouvel entraîneur. A lui de trouver la bonne formule et de remettre sur les bons rails des Mondialistes bien loin de leur niveau (Courtois, Varane, Modric, Asensio…), en leur permettant de souffler, ou en les soumettant à une concurrence accrue. Dans cette optique, le Mercato hivernal du Real Madrid s’annonce déjà crucial.