Mercato Real Madrid: Une nouvelle offensive sur un attaquant anglais ?

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est régulièrement annoncé parmi les prétendants de Raheem Sterling. L'attaquant international anglais plait à la direction sportive de la Maison Blanche, et des scouts des champions d'Europe en titre étaient en tribunes lundi dernier, lorsque la Furia Roja s'est inclinée à domicile (2-3) en Ligue des nations contre les Three Lions.

Or, le joueur de Manchester City en a profité pour signer un doublé, et a forcément fait bonne impression. Le Daily Mail évoque ainsi une prise de contact imminente du club espagnol avec les champions d'Angleterre, et la possibilité d'une proposition concrète dans l'optique d'un transfert en janvier prochain.