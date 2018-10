Ibrahimovic et Alessandrini à la fête

Les play-offs se rapprochent pour le Galaxy. Sous la menace d’une élimination en cas de défaite, la franchise de L.A. l’a en effet emporté 3-1 face à Minnesota et n’est plus qu’à une victoire d’une qualification pour la phase finale.

Et une fois encore, les Californiens peuvent bien remercier Zlatan Ibrahimovic, auteur du premier but de la rencontre à la demi-heure de jeu, le Suédois inscrivant là son sixième but sur les cinq derniers matches, son 22e en 26 matches depuis le début de saison. Et en seconde période, l’ancien Parisien a ajouté une passe décisive à destination de Romain Alessandrini, auteur d’une reprise de volée imparable.

Grâce à ce succès et à la défaite du Real Salt Lake à Portland (3-0), le Galaxy, toujours septième dans sa conférence, a néanmoins son destin en mains puisqu’une victoire à domicile face à Houston lors de son dernier match de saison régulière serait synonyme de qualification.