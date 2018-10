Ronaldo franchit encore un cap

C’est avec opportunisme, en renard des surfaces, que Cristiano Ronaldo a marqué samedi à Turin face au Genoa, dans le cadre de la 9e journée de Serie A (1-1). Son cinquième but de la saison avec la Juve, le Portugais l’a signé à la 18e minute de jeu, d’un plat du pied heureux au deuxième poteau sur un ballon cafouillé par la défense adverse. Pas la plus belle des réalisations, certes, mais une réalisation qui compte !

L’intéressé en effet a inscrit là son 400e but en championnat – un cap encore jamais atteint à l’échelle des cinq grandes ligues continentales (la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1). Ses cinq buts turinois venant s’ajouter à ses 84 banderilles plantées en Premier League avec Manchester United, de 2003 à 2009, et surtout à ses 311 réalisations en faveur du Real Madrid, en Liga, entre 2009 et 2018.

Ainsi le compteur affiche-t-il 400, pour 497 matches disputés dans les championnats susmentionnés. Cristiano Ronaldo devance son grand rival, Lionel Messi, crédité lui de 389 buts en 426 rencontres, toutes jouées sous le maillot du Barça depuis 2004. Ancien buteur de Chelsea ou Tottenham dans les années 60, l’Anglais Jimmy Greaves vient ensuite avec 366 buts en 529 matches, puis le "Bomber" allemand du Bayern, Gerd Müller, du haut de ses 365 buts en 427 matches. Enfin l’Anglais Steve Bloomer, attaquant de Derby County et Middlesbrough entre 1896 et 1914, complète le top 5 européen, avec 317 buts à son actif en 599 matches.