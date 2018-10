Lopetegui déjà dehors ?

Julen Lopetegui risque bel et bien de ne faire que passer au Real Madrid. A peine plus de quatre mois après son arrivée à la tête des Merengue, l’ancien sélectionneur espagnol, qui avait été prié de quitter son poste à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde, vit sans doute ses dernières heures dans le costume d’entraîneur du club madrilène. La faute à la nouvelle défaite de ses troupes concédée samedi face à Levante (1-2) lors de la neuvième journée de Liga.

Un revers, le troisième de rang toutes compétitions confondues, qui vaut aux champions d’Europe de ne pointer qu’en septième position, c’est-à-dire en dehors des places européennes. Du jamais-vu depuis 16 ans. Ajoutez-y 481 minutes sans marquer, une disette record pour le Real Madrid, et la situation serait donc devenue intenable pour le technicien madrilène. A en croire Sky Sports, le sort de Julen Lopetegui est en effet d’ores et déjà scellé et l’annonce de son renvoi n'est plus qu’une question d’heures.

Tenté de patienter jusqu’au Clasico, dimanche prochain, pour débarquer celui qui était censé faire oublier Zinédine Zidane, Florentino Perez a finalement décidé de ne pas attendre. Quitte à en passer par une solution intérimaire avec Santiago Solari, l'actuel entraîneur du Castilla, dans le rôle du pompier de service. Le président madrilène se serait ainsi rangé à l’avis de son entourage, pressé d'en finir avec Julen Lopetegui malgré le soutien de plusieurs membres du vestiaire madrilène. Et tant pis si se profile le Clasico face au Barça, dimanche prochain, les Catalans, pourtant leaders de la Liga, ne comptant toujours que quatre points d'avance sur leurs rivaux...