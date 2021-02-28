Pedraza Own Goal Gives Atleti Lead over Villarreal February 28, 2021 21:33 1:56 min A towering Stefan Savic header provokes Alfonso Pedraza to steer the ball into his own net and put the Yellow Submarine on the back foot. Villarreal Atletico Madrid La Liga VAR Stefan Savic -Latest Videos 1:23 min Felix Nets Atleti's Second Against Villarreal 1:00 min Milik Scores Penalty For Marseille To Make It 1-1 1:56 min Pedraza Own Goal Gives Atleti Lead over Villarreal 0:58 min Karl Toko Ekambi Gives Lyon 1-0 Lead 9:46 min Granada Find Winner Against Elche 0:32 min Zidane Snaps at 'Unbelievable' Ramos Question 1:47 min Bale 'Happy All Season' at Tottenham 13:28 min Pelkas Leads Fenerbahce To Win Over Trabzonspor 9:10 min Lille Salvage Point Against Strasbourg 0:54 min Fonte Pulls Lille Level Against Strasbourg