Osorio Named Atletico Nacional Technical Director

Juan Carlos Osorio has been hired as technical director of Atletico Nacional, the club announced on Monday.

Osorio left Mexico following the 2018 World Cup, and managed Paraguay for one match before stepping away.

#SeVisteDeVerde | ¡El profe Osorio vuelve a casa! 🗒✍🏼 El 6⃣ veces campeón con nuestra institución asumirá como director técnico para la temporada 2019-ll #BienvenidoProfeOsorio 💚 pic.twitter.com/1QexNompgl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 10, 2019

The Colombian coach previously managed the club from 2012-15.

Atletico Nacional were eliminated from Copa Sudamericana after a 4-2 aggregate loss to Fluminense