EFE

El tenista español Rafael Nadal ha confirmado que jugará "en principio" el torneo de Wimbledon, a partir del 27 de junio hasta el 10 de julio, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada este viernes en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.



"De acuerdo con lo que he hecho (en Mallorca) y de mis sensaciones (sobre su lesión crónica en el pie izquierdo) podré jugar en Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y jugaré un partido de exhibición", anunció el manacorense.



"Esta semana entrenando aquí me dice que hay posibilidades de que juegue", añadió.



"Si viajo (a Londres) es porque tengo intención de jugar, pero después, si las cosas no van como me gustaría que fueran, ya veríamos lo que sucede. Mi 'planning' es viajar a Londres, entrenar una semana allí, jugar alguna exhibición y prepararme de la manera que pueda", remarcó el ganador de 22 títulos de Grand Slams, 14 de ellos en Roland Garros.



Nadal, que se ha entrenado en las pistas de hierba natural del club mallorquín desde el pasado lunes, no participa en el torneo de Wimbledon desde 2019.



El balear ha ganado en dos ocasiones en Londres (2008 y 2010). El torneo londinense estará marcado este año por el veto aplicado a los tenistas hombres y mujeres de Rusia y Bielorrusia, debido a la invasión rusa de Ucrania .



"Hace tres años que no juego un partido oficial en hierba", recordó Nadal.



"Los primeros días las sensaciones son más complicadas. Me queda una semana de entrenamiento en Londres y si todo va bien y espero que me sirva para llegar al torneo siendo más competitivo, pero la hierba es una superficie muy difícil. Hay poca lógica. Cuando uno lleva tres años sin jugar en hierba la primera ronda es complicada. La experiencia me dice que superar (ese primer partido) es vital, Después hay que sobrevivir como sea", indicó Nadal.



A la pregunta de que si se ve ganando este años los cuatro torneos Grand Slams, respondió: "Nunca nadie ha ganado cuatro los cuatro Grand Slams en la historia desde (el australiano) Rod Laver. Djokovic estuvo muy cerca el pasado año, y es difícil que yo lo haga si nadie lo ha hecho desde entonces".



El tenista mallorquín anunció, asimismo, que tiene previsto jugar en Wimbledon, descansar una semana y después, "sin todo va bien", remarcó, jugar en Canadá y en Estados Unidos.



Con respecto a su lesión, Nadal confesó que se siente "feliz" porque ha notado una evolución positiva.



"Después de tratarme en Barcelona inmediatamente noté cambios, unas sensaciones un poquito extrañas, si soy honesto. De alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar. Sin embargo, con el tratamiento en el nervio ocurren cosas extrañas en el pie; a veces se me duerme , en otras, tengo como rampas en la planta el pie, pero parece que es algo normal. Espero que las cosas vayan bien, estoy contento porque llevo una semana sin ir cojo, que para mi es muy importante. Hay que esperar unas semanas para ver como evoluciona todo", precisó Rafael Nadal.