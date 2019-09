EFE

El Manchester City cumplió con la tradición y volvió a golear al Shakhtar Donetsk, al que ya se impuso el pasado año en esta misma fase de grupos por 6-0 en Manchester y 0-3 en Jarkov, tras derrotar este martes por un claro 0-3 al conjunto ucraniano, en un duelo que se movió al ritmo que quiso el centrocampista del City Ilkay Gundogan.



Si a los de Pep Guardiola les gusta tocar y tocar el balón, el Shakhtar salió dispuesto a demostrar que también puede triangular y combinar con la misma velocidad y precisión que su rival.



El problema es que mientras que el campeón inglés se aburrió de mover el esférico de un lado a otro en el campo rival en espera del mejor momento para golpear, el equipo ucraniano se empeñó en hacerlo en las inmediaciones de su área.



Toda una temeridad que obligó a los jugadores locales a no concederse el más mínimo error, en su intento de superar la presión del Manchester City sin dar ni un sólo pelotazo.



Ejercicio de máxima concentración que se quebró a los 24 minutos de juego cuando los defensas locales cedieron ante el acoso del belga Kevin de Bruyne, que provocó la pérdida de balón que dio origen al primer gol.



Un tanto obra del argelino Riyad Mahrez, que remachó a las redes un balón muerto en el área, tras un remate al palo del alemán Ilkay Gundogan, que impartió ante el Shakhtar toda una lección sobre cómo debe actuar un centrocampista llegador.



Y es que el internacional germano supo elegir el momento preciso para sumarse al ataque sin que la defensa del Shakhtar Donetsk fuera capaz de detectar sus movimientos.



A los 38 minutos, Gundogan aprovechó un preciso pase de Mahrez para plantarse en el interior del área y firmar con un certero remate el 0-2.



Resultado que obligó a estirarse a los locales, lo que para su desgracia sólo sirvió para que el Manchester City encontrase los espacios necesarios llegase todavía con más peligro al área del guardameta Andriy Pyatov.



El equipo inglés pudo ampliar su ventaja antes de llegar al descanso en un contragolpe conducido por el brasileño Gabriel Jesus y que culminó De Bruyne con un disparo raso que se marchó rozando el poste.



No fue la única ocasión de aumentar su ventaja que tuvo el Manchester City, que dispuso a los ocho minutos de la segunda mitad de una doble oportunidad en las botas de Gundogan y Raheem Sterling.



Gundogan, en una nueva llegada al área, estrelló el balón en el cuerpo del cancerbero loca y Sterling no supo aprovechar el rechace tras enviar el balón a un palo, cuando todo parecía propicio para el gol.



Quien no falló fue el delantero brasileño Gabriel Jesus, que estableció a los 76 minutos el definitivo 0-3, al culminar una nueva contra conducida por el belga Kevin de Bruyne.