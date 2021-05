EFE

El centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne sufre una fractura de nariz y de la órbita izquierda tras su violento choque con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger este sábado mientras disputaban la final de la Champions, según explicó el propio jugador en Twitter.

En un mensaje en redes sociales, De Bruyne explicó que le han diagnosticado una fractura aguda en la nariz y otra en la órbita izquierda tras el golpe con Rudiger que le dejó aturdido en el suelo durante varios minutos y finalmente le obligó a retirarse de la final con su equipo 0-1 abajo en el marcador.

"Ahora me encuentro bien. Obviamente, aún decepcionado por lo de ayer, pero volveremos", señaló el belga tras la derrota de su equipo en la final del torneo continental que se disputó en Oporto.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back