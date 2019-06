Van Dijk: "Messi es el mejor jugador del mundo"

GOAL

Virgil van Dijk salió del césped como campeón de Europa y reafirmado como un central sensacional, probablemente el mejor del mundo. El Liverpool pagó por él un dineral (85 millones de euros) pero el tiempo ha demostrado que fue un gasto juicioso. Sin él, la Champions hubiese sido una quimera. Ese hecho le ha puesto entre los nombres para la carrera por el Balón de Oro, pero el holandés no se ve en ese papel, pues cree que solo Messi es merecedor de esos honores.

"Messi es el mejor jugador del mundo y lo merece siempre que siga en activo”, proclamó el central. Sin dudas, escuchó su nombre asociado al premio y fue tan rápido en la respuesta como lo es al corte cuando está jugando. "No es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final de este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", aseguraba Van Dijk.

🎶 Watch him defend ... and we watch him score. 🎶



🔴 Virgil van Dijk 🏆🥇#UCLfinal pic.twitter.com/GRqQLQyjBz — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019



El central fue elegido el mejor jugador del partido y sin duda fue clave, como el portero Alisson, para que los ataques de los Spurs fuesen estériles. Durante toda la temporada del Liverpool, sensacional en cualquier análisis, ha sido uno de los principales actores. Y en su resucitada selección es el líder, este verano aspirará a ganar la Nations Cup, el nuevo torneo de la UEFA en el que han logrado entrar en la fase final. A pesar de todo eso, él solo ve a Messi como posible ganador.

No es la primera vez que el central elogia a Messi. Tras la victoria 3-0 del Barcelona en la semifinal, paso previo a la remontada de Anfield, comentó que estaba muy agradecido a no tener que cruzarse a él con frecuencia: "Cuando te enfrentas a Messi y sale en su mejor versión no puedes hacer nada. Me alegro de no estar en España para no tener que enfrentarme a él cada temporada. Marcó dos goles, yo me voy muy decepcionado". Luego, eso sí, pasó lo que pasó.