EFE

El Inter se afianzó en el liderato de la liga italiana de fútbol tras golear al colista, el Salernitana, que perdió 0-5 con goles de Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez y Roberto Gagliardini; en un inicio de la decimoctava jornada de la Serie A en la que el Lazio se deshizo del Génova (3-1) con un gran partido de Pedro Rodríguez y de Luis Alberto.

El Inter se mantendrá en la primera plaza al finalizar la jornada haga lo que haga el Milan. De momento, a la espera del choque que tiene que disputar ante el Nápoles, está a cuatro puntos de distancia. El Salernitana no dio la sorpresa y los hombres de Simone Inzaghi siguen con su gran racha de victorias consecutivas: ya suma seis.



El colista no fue rival. En ningún momento. Desde el principio, hincó la rodilla. El tempranero tanto de Perisic, con un gran cabezazo a los once minutos, acabó con la resistencia del último clasificado de la Serie A, que perdió definitivamente el rumbo poco antes del descanso con un golazo de Dumfries.



El jugador neerlandés, definitivamente, se ha consolidado en la banda derecha y Achraf Hakimi ha pasado definitivamente al olvido. Con un zapatazo al final de una jugada iniciada con un gran pase de Brozovic que cerró Dzeko con una asistencia, demostró que es un jugador de primera línea e importantísimo en el Inter.

Después del descanso, no hubo piedad para el Salernitana. El Inter demostró jugar a un fútbol interiorizado, jugando con toques constantes de primera con los que el Salernitana sucumbió sin poder hacer absolutamente nada.



Con ese guión, el resto de goles llegaron en cascada. Alexis Sánchez, en plena oleada de rumores sobre su salida del Inter, hizo el tercero después de firmar una gran jugada personal; Lautaro Martínez, en el 78, hizo el cuarto con un remate desde el punto de penalti; y, casi al final, sobre la bocina, Gagliardini cerró una goleada de un equipo que pasó la apisonadora.



Tampoco le fue mal la jornada al Lazio. Un gran partido de los españoles Luis Alberto y Pedro Rodríguez impulsó hacia la victoria al Lazio, que ganó 3-1 al Génova de Andriy Shevchenko, incapaz de ganar desde que el técnico ucraniano accedió cargo del cuadro de la región de Liguria.



Luis Alberto, con un par de asistencias que materializaron Franceso Acerbi y Mattia Zaccagni, y Pedro, con el primer tanto del partido, el séptimo que marca esta temporada en competiciones oficiales, acabaron con un equipo que no levanta cabeza y seguirá en puestos de descenso una semana más.



Shevchenko acumula seis partidos de la Serie A en el cargo. Llegó al Génova como revulsivo tras la destitución de Davide Ballardini y, de momento, su trabajo no ha surtido efecto. Sus números no mejoran al anterior inquilino del Génova: cinco derrotas y un empate en Liga. Apenas se dio una alegría en la Copa de Italia tras derrotar este martes al Salernitana por la mínima (1-0). Muy poco saldo para un club que necesita oxígeno cuanto antes.



El Lazio sólo ahondó más en la herida y pronto encarriló el partido gracias a un error de bulto de Paolo Ghiglione que aprovechó Pedro. El medio del Génova retrasó un balón muy comprometido a Johan Vásquez, y, Felipe Anderson, tras robar la cartera al central mexicano, cedió la pelota a Pedro, que desde el punto de penalti marcó a placer el 1-0.



El tanto de Pedro antes del descanso dejó grogui al Génova, que en la segunda parte intentó reaccionar sin éxito. Aunque salió más agresivo después del paso por vestuarios, casi no hubo inquietud en ninguna de las áreas.



Entonces, apareció Luis Alberto, que saltó al terreno de juego a falta de media hora, para colocar un córner en la cabeza de Acerbi que sentenció el partido. Después, en el minuto 81, asistió a Zaccagni, que firmó el tercero y Filippo Melegoni, al final, maquilló un resultado que colocó al Lazio al borde de los puestos europeos.