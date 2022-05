EFE

El delantero sueco del Milan, Zlatan Ibrahimovc, que se operó el pasado miércoles de su rodilla izquierda y estará de baja entre 7 y 8 meses, desveló este jueves el calvario que ha sufrido durante toda la temporada a causa de su dolor y afirmó que "nunca" había sufrido "tanto dentro y fuera del campo".



"Durante los últimos seis meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. La rodilla estuvo inflamada durante seis meses. Sólo pude entrenar con el equipo 10 veces en los últimos seis meses. Recibí más de 20 inyecciones en seis meses. Me vaciaron la rodilla una vez a la semana durante seis meses. Analgésicos todos los días durante seis meses", dijo su cuenta de Instagram.



"Apenas dormí durante seis meses a causa del dolor. Nunca sufrí tanto dentro y fuera del campo. Hice de algo imposible algo posible", añadió.



No ha sido la temporada del ariete, que mermado por las lesiones ha disputado 23 de los 38 partidos del campeonato doméstico que levantó su equipo. La rodilla operada y el tendón de Aquiles han sido un carga para el sueco, cuyo contrato con el Milan vence este verano.



Ibrahimovic pasó por quirófano este miércoles para "resolver de forma permanente la inestabilidad de la articulación mediante la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con refuerzo lateral y reparación del menisco", según informó el propio Milan.



La intervención dejará al sueco entre 7-8 meses de baja, pero los medios italianos apuntan a que renovará por una temporada más.



"En mi mente sólo tenía un objetivo, hacer que mis compañeros y el entrenador fueran campeones de Italia porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y otro trofeo", sentenció el internacional sueco.