Alexis Sánchez ha tenido un escaso protagonismo desde su llegada al Inter de Milán, proveniente desde el Manchester United. Desde que arribó al cuadro lombardo, el atacante chileno apenas disputó 10 minutos, frente al Udinese, y fue relegado a la suplencia en el resto de los otros partidos en los que fue convocado, lejos de lo que se esperaba en su regreso al Calcio.

De hecho, en el empate 1-1 ante Slavia Praga, por la primera fecha por el Grupo F de la UEFA Champions League, el máximo goleador histórico de La Roja debió conformarse con observar el compromiso desde el banco de los suplentes.

Y pese a que la prensa italiana apuntaba a su titularidad, en el cruce de este miércoles frente a la Lazio, el técnico Antonio Conte dejó claro que el Niño Maravilla tendrá que seguir esperando su oportunidad.

"Alexis Sánchez se insertará cuando me dé lo que le pido, como todos los demás"

“Alexis Sánchez se insertará cuando me dé lo que le pido, como todos los demás”, indicó en conferencia de prensa el adiestrador interista al ser consultado por la posible estelaridad del exArsenal ante la escuadra romana.

“Debo velar por los intereses del Inter, no de un jugador en particular. No tengo que complacer a nadie”, complementó molesto ante la insistencia de los medios presentes.

"Para él cuenta el mismo discurso que tengo para todos los demás. Lo mismo para Biraghi o Bastoni. Cuando vea que los jugadores están listos, van a jugar", acotó. "Todos están bien entrenados. Tendré que tomar decisiones", añadió.

Respecto al cruce, en el que el Nerazzurri irá por otra victoria para seguir liderando la Serie A, el DT expuso que "Lazio es un obstáculo desafiante, uno de los más difíciles desde el comienzo de la temporada. Un equipo con identidad propia que ha estado trabajando con Simone Inzaghi, un muy buen entrenador que fue subestimado durante varios años. Tendremos que tener cuidado porque el oponente es fuerte y ha mejorado. Necesitamos saber que mañana será una carrera complicada y requerirá el empuje de todos", cerró.