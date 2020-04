Catalina Uribe

Si hace un par de semanas traté de escoger a mi favorito entre Pelé y Diego Maradona, ahora debo intentar dirimir el gran debate del fútbol actual sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Entonces, ¿quién es mejor?

En lo que se refiere a las cualidades futbolísticas, aunque ambos son unos verdaderos cracks en lo que se destacan, creo que me inclino un poco más Leo. Él, por su baja estatura, logra mayor agilidad, lo cual le permite cambiar de dirección más rápidamente, además de evitar que los rivales lo derriben con facilidad.

También es conocido por su velocidad, su potencia tanto dentro como fuera del área, así como su colocación, sus reacciones rápidas y su capacidad de hacer un ataque veloz para golpear la línea defensiva de los rivales, lo que lo hace letal en el área.

Pero esto no significa que las cualidades de Cristiano sean poco meritorias. Él se destaca por sus regates, por ser dinámico y veloz, por lo que se aprovecha con facilidad de los espacios ofensivos. Igualmente, al hábil tanto con la derecha como con la izquierda, puede jugar por las dos bandas.

Otras de sus cualidades radican en la pelota parada, pues es hábil para anotar de penalti y de tiro libre, además de tener un gran remate de cabeza, el cual es el complemento perfecto de sus habilidades para saltar.

En lo que se refiere a reconocimientos individuales, la competencia es bastante cerrada, pues mientras el argentino tiene 6 Balones de Oro y un The Best, el portugués ha ganado 5 Balones de Oro y un The Best. Sin embargo, Messi vuelve a tener una leve ventaja, pues este año se convirtió en el primer futbolista en ganar el Premio Laureus.

En lo que se refiere a los títulos, aunque Leo tiene 36, incluidas 10 LaLiga y 4 Champions League con Barcelona, y Cristiano suma 31, entre ellas 3 Premier League con Manchester United, 2 LaLiga con Real Madrid, así como una Champions con los ingleses y 4 con los españoles, el luso se lleva la victoria porque logró la Eurocopa con su selección, mientras que el argentino no ha conquistado ningún trofeo con la Albiceleste absoluta.

Al igual que en los reconocimientos, ambos han demostrado ser prolíficos goleadores a lo largo de sus carreras, con 725 en el caso de Cristiano, y con 724 para Messi. Además ambos son expertos en batir récords, como el de máximo artillero de la Champions, con los 129 tantos de CR7, o los 474 tantos que lo convierten en el jugador con más dianas de LaLiga.

Lo mismo sucede con su imagen fuera de las canchas, pues ambos se destacan por sus donaciones, sus ayudas humanitarias y por sus gestos con sus fanáticos. No obstante, sus personalidades no pueden ser más diferentes, pues mientras Messi suele mostrarse como una persona tranquila y tímida, Cristiano tiene fama de arrogante y presumido.

En síntesis, aunque estamos ante dos grandes jugadores y ante una de las decisiones más difíciles en la historia del fútbol, creo que me inclino por Lionel Messi como el mejor jugador de la actualidad. Reconozco que estamos ante verdaderos cracks, que están uno o hasta dos escalones por encima del resto de los mortales en el mundo del fútbol, pero me quedo con Leo porque cuando juega hace ver fácil las jugadas más difíciles, además de que nos muestra su magia con goles espectaculares.

No obstante, no quiero demeritar lo que ha logrado Cristiano Ronaldo, un hombre ganador donde llega y un 'killer' en el área, que sin duda se ha ganado un lugar especial en la historia del balompié mundial.