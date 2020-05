Catalina Uribe

Si hace unas semanas les compartí quién era el jugador que me había hecho enamorar del fútbol y en varios de mis blogs les he ido contando quiénes son mis favoritos, ha llegado el momento de escoger al mejor que he visto.

Se trata del argentino Lionel Messi, a quien en numerosas ocasiones he destacado por sus cualidades como futbolista, pues siempre he creído que hace ver fácil lo más difícil. Por ejemplo, su estatura le da mayor agilidad, lo cual le permite cambiar de dirección más rápidamente, además de evitar que los rivales lo derriben con facilidad.

También es conocido por su velocidad, su potencia tanto dentro como fuera del área, así como su colocación, sus reacciones rápidas y su capacidad de hacer un ataque veloz para golpear la línea defensiva de sus oponentes, lo que lo hace letal en el área.

Y ni qué decir de sus habilidades como goleador, pues ya suma 724 goles a lo largo de su carrera, de los cuales, 474 lo convierten en el jugador con más dianas de LaLiga.

En lo que se refiere a los títulos, Messi tiene 36, incluidas 10 LaLiga y 4 Champions League con Barcelona. Por su parte, en reconocimientos individuales, Leo tiene 6 Balones de Oro y un The Best, además de que este año se convirtió en el primer futbolista en ganar el Premio Laureus.

Otro aspecto que lo hace brillar es su su imagen fuera de las canchas, pues se destaca por sus donaciones, sus ayudas humanitarias y por sus gestos con sus fanáticos. Además, ‘La Pulga’ se muestra como una persona tranquila y alejada de sus escándalos, lo que resalta sus cualidades humanas.

No obstante, como todos, no es perfecto, y si hay una deuda pendiente con el fútbol esa es la selección Argentina, con la que no ha conquistado ningún título en la categoría absoluta, aunque ha jugado cuatro finales, la de la Copa del Mundo de Brasil 2014, y las de la Copa América de 2007, 2015 y 2016.

En síntesis, creo firmemente que tanto las habilidades como futbolista de Lionel Messi, así como sus logros en la cancha y su don de gentes fuera de ella lo convierten en el mejor futbolista que he visto. Vamos a ver si antes de su retiro lo vemos cumplir con su sueño de ser campeón con la Albiceleste.