EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, consideró que su equipo ha "cumplido" tras eliminar al Al Ahly (1-4) en las semifinales del Mundial de Clubes, ya que en "estos partidos tienes todo para perder y nada para ganar".



"El equipo está creciendo. Hoy hemos cumplido porque estos partidos tienes todo para perder y nada para ganar. No hemos ganado con tranquilidad, pero lo hemos controlado bastante bien", dijo en rueda de prensa.



Un Ancelotti que criticó la desconexión durante "diez o quince minutos" que hizo que un partido controlado pasara a la incertidumbre.



"Controlamos el partido durante una hora y después pensamos que estaba acabado, regateamos demasiado... abrimos el partido, pero lo hemos terminado bien", declaró.



"Con 0-2 pensábamos que el partido estaba acabado, pero eso no es el fútbol. Bajamos el ritmo, el control... Tenemos que jugar bien y focalizarnos hasta el final. Fueron diez o quince minutos", completó.



"El ambiente ha sido bonito para el Real Madrid. Quiero agradecérselo a los aficionados. Ha sido un partido bonito, con buen ambiente y buen pitado. Salimos de esta noche con buenas sensaciones", añadió sobre el partido.



Semifinal que podría haber estado sentenciada antes, pero el croata Luka Modric erró un penalti, como hiciera Marco Asensio el domingo en Mallorca.



"Tengo que elegir mejor (ríe). A veces los penaltis se fallan. Luka siempre lo ha hecho muy bien, pero son momentos. Tenemos que elegir al mejor. Lo tengo bastante claro con Karim Benzema, Modric, Asensio... Es muy complicado entrenar los penaltis, porque hay el factor ambiental que no se puede replicar en un entrenamiento", contestó sobre los problemas del Real Madrid para anotar las penas máximas.



Además, ponderó al uruguayo Fede Valverde y al brasileño Rodrygo Goes.



"Estoy contento porque ha hecho un buen partido. Ha jugado con naturalidad y ha mostrado un gol. Fede vuelve, poco a poco, como los otros", declaró.



"A Vinicius le gusta jugar al fútbol, sea donde sea. Su partido ha sido muy completo. Ha sido siempre peligroso, ha marcado un gol fantástico... ha sido el Vinicius que hemos visto muchas veces", completó.



Un Ancelotti que comentó cómo están los jugadores lesionados.



"Plenamente recuperados no están. Benzema está bastante bien y Militao con más dudas. Entrenaran el viernes y desde ahí tomaremos las decisiones. Volverá Carvajal, que tenía fiebre, y Asensio con una ligera sobrecarga", desveló.



Además, se mostró sorprendido por la eliminación del Flamengo a manos de un Al-Hilal que será el rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes el sábado (20:00 hora CET, -1 GMT) a la vez que destacó el crecimiento global del fútbol.



"Me sorprendió la eliminación de Flamengo porque pensé que podía tener ventaja a nivel individual, aunque están en pretemporada y el no estar al mejor nivel físico lo han pagado", dijo.



"Es un rival que ha ganado una semifinal jugando bien y merece jugar esta final. Tenemos que respetar a este equipo, con buenas calidades individuales y buen colectivo. Estarán muy ilusionados de disputar esta final, como nosotros. Habitualmente en este tipo de torneos se enfrentaban en la final el equipo europeo y el sudamericano, pero el fútbol está cambiando y hay más equipos que pueden competir", analizó.



Por su parte, respondió a si el gol del canterano Sergio Arribas le puede dar más oportunidades con el primer equipo.



"Abrimos un tema que para nosotros es muy importante. La cantera es un aspecto muy importante y nadie aquí se olvida de los jugadores de la cantera. En el primer equipo del Real Madrid hay jugadores de un nivel muy, muy, muy alto y dar minutos a los jugadores no es sencillo. Dicho esto, pronto estarán estos buenos jugadores en el primer equipo, pero dar minutos por decir que hay gente de la cantera jugando... no es sencillo", expicó.