El futbolista francés Kylian Mbappé explicó este lunes en una conversación por videoconferencia con el astronauta francés Thomas Pesquet, actualmente en la Estación Espacial Internacional (EEI), que el fútbol de hoy en día "no deja nada al azar" y se basa cada vez más en el análisis de datos.



Fue la UEFA quien organizó un pequeño coloquio entre ambos como un acto promocional de la Eurocopa 2021, que empieza este viernes con el Turquía-Italia en Roma.



Sus dos respectivas carreras, según dijo el jugador, tienen similitudes: Detrás del éxito "hay mucho trabajo, mucho sacrificio y la suerte de encontrar a las personas adecuadas en el momento oportuno".



El delantero del París Saint-Germain (PSG) añadió que a veces, incluso trabajando mucho, no se consiguen los sueños que uno persigue y hay que "hablar más de esos casos" porque hay muchas personas que han dedicado mucho esfuerzo a ello y que, "desafortunadamente, no han logrado su objetivo".



Pesquet le preguntó el papel de la ciencia y los datos en el fútbol y éste respondió que su rol es "omnipresente".

"Se puede individualizar nuestro trabajo en función de nuestras pruebas, de nuestros resultados, para ver cuánto podemos progresar en una temporada. También está el seguimiento de la nutrición y el sueño. El fútbol de hoy en día no deja nada al azar", dijo.



Pesquet y Mbappé, actualmente concentrado en Enghien-les-Bains con su selección, conversaron a lo largo de 20 minutos y ambos se hicieron preguntas que les despertaban curiosidad: "¿Cómo es estar en el espacio?", preguntó el futbolista al astronauta.



"Pues son muchas sensaciones. Al principio, en el lanzamiento, es como estar montado en una montaña rusa pero con 10.000 veces más potencia. Y luego, de repente, llega la calma. Puedes flotar, volar, levantar objetos pesados... es un poco como si estuvieras en un sueño", relató Pesquet.



Mbappé no salía de su asombro: "Es una locura, es una locura", repitió varias veces al verle flotando en medio del laboratorio Columbus, estancia de trabajo de la EEI, con un balón de fútbol que también se mantenía suspendido en el aire.



Al futbolista no le importaría experimentarlo: "Me encantaría ir. (...) Hay otras cosas en la vida fuera del fútbol. Sería una experiencia increíble".



Al despedirse, Pesquet deseó suerte a Mbappé en la Eurocopa, en la que Francia debutará el martes 15 de junio contra Alemania, en Múnich.



Antes, sin embargo, disputarán un partido preparatorio amistoso este martes contra Bulgaria, en el Stade de France, que se añade al que ya jugaron la semana pasada contra Gales, que ganaron por 3-0 y en el que Mbappé abrió la lata para los "bleus"