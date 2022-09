EFE

El chileno Guillermo Maripán, que el jueves amplió su contrato con el Mónaco hasta 2025, afirmó este viernes que se siente "muy valorado por el club" porque cree que es "importante dentro del vestuario".



"Estoy muy feliz con mi renovación. Han sido tres años de mucho aprendizaje con el club y hoy me veo contento y agradecido con este nuevo proceso. En este tiempo he mejorado gracias al trabajo, la disposición de aprender y la disciplina, para poder así entregar buenos resultados y actuaciones", dijo el chileno.



Maripán se refirió también al hecho de ser el central que más participa con goles de las grandes ligas (suma tres esta temporada y además ha producido cuatro). "Me pone muy feliz porque el trabajo siempre genera recompensa y estoy trabajando muy duro para superarme partido a partido. Quiero seguir marcando goles y aportando al equipo", señaló.



"Me siento muy valorado por el club. Me siento importante dentro del vestuario y feliz de continuar esta aventura. Asumo esa responsabilidad. Soy joven, pero sé que tengo experiencia. Debo asumir mi rol dentro y fuera del campo, porque sé que los jóvenes me escuchan y saben que puedo ayudarles, por eso siempre intento que se esfuercen para que el equipo dé su mejor versión", agregó el chileno.



Maripán se siente muy orgulloso de ser uno de los grandes referentes chilenos a nivel internacional. "Me llena de orgullo poder representar a mi país internacionalmente y dejar bien puesto el nombre de Chile".



El futbolista de 28 años, que fichó en 2019 por el Mónaco, se ha convertido en una de las piezas claves del equipo, con el que ha disputado hasta ahora 116 partidos. Llegó al club del Principado procedente del Alavés.