PSG, poco favorable al deseo de Mbappé de jugar los Juegos de Tokio

EFE

El París Saint-Germain se mostró poco favorable a que su delantero francés Kylian Mbappé cumpla su deseo de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, a causa del riesgo de lesiones y de fatiga que conlleva esa competición.



Así lo hizo saber el director deportivo del club, Leonardo, tras el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que tuvo lugar en Nyon.





"Es algo difícil, el calendario está muy cargado para todos, hay demasiados partidos en la temporada. Los jugadores están muy cargados y eso provoca lesiones musculares", aseguró Leonardo a la televisión "RMC Sports".



Leonardo aseguró que tratarán el tema con el jugador y con la Federación Francesa de Fútbol (FFF), pero indicó que el PSG tiene la responsabilidad de "proteger" a sus jugadores y "no exponerlos" en exceso.



"Los jugadores necesitan reposo, descanso, vamos a considerar también esos aspectos", dijo.



Mbappé, que está a punto de cumplir 21 años, no ocultó su deseo de participar en los Juegos, que se disputarán justo después de la Eurocopa.



"Con la selección me falta ganar la Eurocopa pero me gustaría también disputar los próximos Juegos Olímpicos", afirmó el futbolista en octubre de 2018, poco después de proclamarse campeón del mundo en Rusia.



El seleccionador absoluto, Didier Deschamps, no se opuso a ese deseo siempre que no perjudique su participación en la Eurocopa, mientras que el olímpico, Sylvain Ripoll, recibió el interés con gran regocijo.



De cumplir ese sueño, Mbappé apenas tendría vacaciones de verano al final de esta temporada, que acaba el 23 de mayo o una semana más tarde si el PSG disputa la final de la Liga de Campeones.



Doce días más tarde comienza la Eurocopa, que dura un mes y solo diez días después tendría que incorporarse a la concentración de la selección olímpica en la capital nipona.



De llegar a la final, acabaría el 8 de agosto, lo que le obligaría a incorporarse de forma consecutiva a la concentración de su equipo para preparar la siguiente temporada.