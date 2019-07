El Atlético traspasa a Gelson Martins al Mónaco

EFE



"Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa", explicó el club madrileño, por el que fichó hace un año desde el Sporting de Lisboa y del que ahora sale de forma definitiva, tras medio curso de cesión, con doce encuentros jugados, sólo uno completo y cuatro de titular, y un gol en el equipo entrenado por Diego Simeone.



"El Mónaco se complace en anunciar el fichaje de Gelson Martins. Cedido en enero por el Atlético de Madrid, el centrocampista ofensivo ha firmado por cinco temporadas. Él se quedará en el club hasta junio de 2024", anunció, por su parte, su club actual, con el que ha anotado cuatro goles en 17 duelos y que tampoco ha desvelado el precio del traspaso.

Estamos felices de anunciar que @GelsonMartins_ jugará por las próximas cinco temporadas para el AS Mónaco. El 🇵🇹 estaba a préstamo y ahora se quedará en el club hasta 2024. ✍️ pic.twitter.com/HGwxd5GRWE — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) July 1, 2019



"Estoy muy contento de poder fichar por el Mónaco y muy impaciente por reintegrarme al equipo para preparar la temporada que viene. A pesar de la difícil situación (de la pasada campaña), logramos mostrar algunas cosas buenas y daré todo para ayudar al club a conseguir sus objetivos esta campaña", expresó Gelson Martins, de 24 años y que antes militó en el Sporting de Lisboa, con el que jugó 140 choques.



"Estamos muy contentos de anunciar que Gelson permanece en el Mónaco. En pocos meses, Gelson mostró muchas cualidades que serán muy valiosas para el equipo en el futuro. Estamos seguros de que Gelson continuará creciendo y demostrando todo su potencial", destacó Oleg Petrov, vicepresidente ejecutivo del Mónaco.



El extremo no entraba en los planes del Atlético para esta temporada. "No quiero regresar al Atlético de Madrid. Soy el mismo jugador y mis características no se adecuaron a lo que quería el equipo. No va a pasar ahora. Y Simeone no va a cambiar sus ideas de juego por mí", dijo Gelson el pasado 8 de junio en una entrevista al diario 'Récord'.