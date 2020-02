EFE

Paco Alcácer regresó al fútbol español por la puerta grande y es que el gran fichaje del Villarreal en este mercado invernal, procedente del Borussia Dortmund, fue titular a las primeras de cambio y respondió con un gol y un penalti forzado, claves para la victoria de su equipo por 3-1 ante el Osasuna.



El Villarreal reencontró las buenas sensaciones en su estadio y la nueva dupla ofensiva formada por Alcácer y Gerard Moreno, que reaparecía tras varios partidos lesionado, ya ilusiona al cuadro castellonense, que con este triunfo se mantiene muy vivo en la lucha por las plazas europeas.

La primera parte fue un duelo muy intenso, con un Osasuna muy bien plantado, al que no le importaba ceder la posesión al rival, ya que defendía bien y buscaba con rapidez sus incorporaciones ofensivas.



La primera opción clara de marcar la tuvo el cuadro navarro, al cuarto de hora de juego, tras un mal despeje en su salida del meta Asenjo, pero Marc Cardona no acertó con su disparo bombeado desde 30 metros para marcar a puerta vacía.



El partido era de una gran brega en la medular pero ni unos ni otros eran capaces de inquietar al portero rival. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el empate inicial llegó el gol de Paco Alcácer, tras batir con calidad en el mano a mano al meta Sergio Herrera en el tiempo de prolongación.

Aunque el asistente levantó el banderín marcando fuera de juego, el gol fue dado por válido ya que Alcácer arrancó desde su propio campo, por lo que tras la revisión del VAR se dio validez al tanto del delantero valenciano que ponía el 1-0 en el marcador.



Si la primera parte se caracterizó por las pocas llegadas con peligro, la reanudación del encuentro fue todo lo contrario, ya que se marcaron tres goles antes de que se cumpliera el cuarto de hora.



Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando Aridane ponía las tablas en el marcador, al cabecear un saque de esquina en el segundo palo, tras ganarle la posición al argentino Ramiro Funes Mori.



No se descompuso el equipo castellonense y, apenas cinco minutos después, Santiago Cazorla habilitó la incorporación del lateral Rubén Peña, quien sentó en el área a Nacho Vidal con un espectacular recorte, para marcar a continuación con un colocado disparo al palo largo.



Se desmelenó el Villarreal tras el 2-1 y casi de inmediato anotó el tercero, después de que Alcácer, rompiera por centímetros el fuera de juego y buscara con habilidad el penalti de Aridane que atropelló por detrás la delantero. Cazorla no falló desde los once metros y sumó su octavo tanto de esta temporada.



Reaccionó el técnico Jagoba Arrasate con un doble cambio ofensivo, dando entrada a Enric Gallego y Arnaiz, y éste último, muy activo, pudo meter de nuevo en el partido a los pamplonicas, pero su duro disparo en el interior del área fue bien repelido por el portero Asenjo.



El Osasuna se lanzó a la desesperada en busca de ese gol que le diera opciones de puntuar en La Cerámica, pero el Villarreal se mostró muy fiable y amarró la victoria.