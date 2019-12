EFE

El defensa del Barcelona Sergi Roberto reconoció la relevancia de Leo Messi y del portero alemán Marc Andre Ter Stegen pero puntualizó que fue el "trabajo de todo el equipo" lo que dio la victoria al Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano ante el Atlético Madrid.



"Es un trabajo y un triunfo de todo el equipo. Es verdad que Marc (Ter Stegen) ha sacado un par de balones clave y que Leo (Messi) es el que define al final. Pero ha sido el trabajo de todo el equipo el que ha dado la victoria", dijo en Movistar LaLiga el jugador azulgrana.





Sergi Roberto asumió la superioridad rojiblanca sobre todo en los primeros minutos. "Los primeros veinte o veinticinco minutos han sido complicados para nosotros. Ellos son muy potentes. Han salido fuerte y nos han creado ocasiones muy claras. Después ya hemos tenido el control del balón y hemos creado oportunidades", resumió.



El jugador azulgrana no se mostró sorprendido por el inicio del Atlético Madrid. "Sabemos que con su afición y jugando en casa iban a apretar. Para contrarrestarlo teníamos que hacer posesiones largas. Poco a poco pudimos y al final ganamos el partido".



"Es verdad que hemos sufrido un poco. Pero aquí es donde están las Ligas, Este era un partido importante y hemos sacado los tres puntos", destacó Sergi Roberto, que no descarta al Atlético Madrid en la carrera por el título.



"No es un mano a mano con el Real Madrid, también está el Sevilla y el propio Atlético Madrid que volverá a estar arriba", añadió Sergi Roberto.