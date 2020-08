GOAL

Palabra de holandés. Ronald Koeman se ha presentado hoy en sociedad para los aficionados barcelonistas en un acto celebrado en el Camp Nou. El nuevo entrenador azulgrana ha repasado la actualidad del club, ha hablado de sus sensaciones al frente del equipo, de sus apuestas de su futuro y del nuevo ciclo deportivo que se abre con el tulipán en el banquillo. "Vamos a recuperar el prestigio del Barcelona", avisó.

Koeman firma dos años, hasta 2022

Ronald Koeman sustituirá en el cargo de entrenador al destituido Quique Setién. El holandés, desvinculado de su cargo de seleccionador nacional 'oranje' tras pagar una cantidad económica para poder liberarle, ha firmado un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2022, si bien la segunda temporada es opcional y está supeditada al visto bueno del presidente después de las elecciones del club azulgrana. El holandés cumplirá una tercera etapa en el Barcelona, esta vez como primer entrenador, tras haber sido jugador delprimer equipo y después, asistente de Van Gaal.

Empieza la rueda de prensa de presentación de @RonaldKoeman como entrenador del FC Barcelona



👇 ¡En directo por Barça TV+! 👇https://t.co/dR9rBHewOI



💙❤ #KoemanCuler pic.twitter.com/Lq6jOOQ4rv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Bartomeu, a Koeman: "Estaba escrito que algún día entrenarías al Barça"

"Estaba escrito que algún día entrenarías al Barça", le dijo Bartomeu a Koeman para darle la bienvenida. "No son momentos fáciles, te agradezco mucho que hayas aceptado", agregó antes de anunciar que con el holandés empieza "una nueva era" y que "estamos convencidos de que irá muy bien".

Koeman: "Vamos a recuperar el prestigio del Barcelona"

"Hoy es un día para estar muy feliz, orgulloso. Todo el mundo sabe que el Barça es mi casa, y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo muy grande como el Barcelona. Es un reto, no es fácil. No es fácil estar aquí, exige siempre el máximo y así debe ser. Me gusta. Hay calidad para exigir el máximo en resultados y en títulos. He firmado y soy entrenador del Barcelona, a partir de ahora toca trabajar para hacer un equipo fuerte. Hay que hacer cambios", fueron las primeras palabras de Koeman nada más empezar su comparecencia.

🔊 "El Barça es mi casa, hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso" 🔵🔴 #KoemanCuler pic.twitter.com/1KSRNwnpQT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Y agregó: "La imagen del otro día no es la imagen que queremos. Ni yo ni el presidente, ni los directivos, ni los socios, ni nadie. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Es el club más grande del mundo. Es un sueño y se ha hecho realidad. A partir de ahora, trabajar para poner al Barcelona donde tiene que estar, arriba de todo. Daremos todo lo que tenemos. Es nuestro trabajo, y lo haremos con los jugadores que tienen mucha calidad todavía".

"Soy holandés y buscamos tener el balón. Intención es dominar balón, hacer buen futbol y ganar partidos. He aprendido de muchos entrenadores como jugador y tengo experiencia como entrendore. Creo que estoy capacitado para entrenar al Barça. La conexión entre Barça y holandeses existe. Hoy en día es más complicado por el COVID pero el fútbol es para disfrutar y sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Tengo que estar orgulloso de cada uno de los jugadores y yo como entrenador también de estar en este club", expresó el ya ex seleccionador de Holanda.