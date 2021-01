GOAL

Luka Jovic, futbolista del Real Madrid cedido en el Eintracht, explicó en su presentación que "me faltó suerte en el Real Madrid, las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo". Añadió que "ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. He ganado en experiencia y me considero mejor jugador a día de hoy. A pesar de no haber podido tener continuidad sobe el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas de Madrid".

🇩🇪 Luka Jovic, jugador del @Eintracht, en rueda de prensa



❌ "En Madrid no tuve suerte ni con las lesiones ni en lo privado"



🗣️ "Estoy muy feliz de haber vuelto. Me siento muy a gusto. Marqué dos goles durante todo mi paso por el @RealMadrid y ahora ya van tres aquí" pic.twitter.com/6PX8jaASdR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 26, 2021

Sobre su escaso protagonismo en el Real Madrid, el jugador reflexionó y dijo que "pienso que tuvo que ver con el escaso tiempo que pude jugar. Nunca es fácil en un equipo como el Real Madrid, donde el estilo es diferente y la presión siempre muy alta. Por ello fue lo mejor dar el paso de vuelta al Frankfurt". Ya suma tres goles, más de los marcados en el Real Madrid. Los goles que ha perdido Zidane