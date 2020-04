GOAL

Joao Felix está atravesando una temporada complicada en el Atlético de Madrid. El portugués, que llegó con la vitola de ser el fichaje más caro de la historia del conjunto rojiblanco, ha tenido momentos de altibajos en su primera campaña en la capital de España.

Hasta el momento del parón, el ex del Benfica estaba atravesando uno de sus mejores momentos en el Atlético, mostrándose más y marcando con cierta asiduidad, especialmente en la Liga Santander. Ahora, el delantero ha hablado para los medios oficiales del Benfica y analiza su momento en España.

"Me siento muy feliz. Es un sueño para cualquier jugador poder jugar en uno de los mejores equipos del mundo. El Atlético de Madrid es uno de ellos. Tenía varios clubes interesados ​​pero terminé eligiendo el Atlético porque era el que más me gustaba y creo que me dará las mejores condiciones para poder evolucionar en mi carrera. Trabajamos muy bien y eso es positivo. Se tiene que trabajar para que sea una gran temporada", expresó.

Además, Felix expresó sus sentimientos después de ganar el 'Golden Boy', el trofeo que se otorga al mejor jugador menor de 21 años. Un galardón que han ganado, entre otros, Mbappé, Cesc o Messi.

"Las cosas salieron bien. Fuimos campeones con el Benfica. Tuve una buena temporada. Eso fue lo que me permitió ganar el Golden Boy, pero también el fichaje y los primeros meses en el Atlético".