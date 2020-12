EFE

El Atlético de Madrid retomó los entrenamientos este jueves por la tarde ya con la mirada en el derbi del sábado ante el Real Madrid, para el que ya se prepara con una sesión sobre el césped con los suplentes del último partido ante el Salzburgo, incluido Manu Sánchez, ya restablecido de una lesión, y sin Diego Costa y José María Giménez, bajas para ese encuentro.



La reincorporación al grupo del internacional sub'21 fue la principal novedad del entrenamiento, de nuevo con las conocidas bajas de Costa, por una trombosis venosa en una pierna y fuera de los últimos cinco choques, y Giménez, aún en recuperación de una lesión muscular que le ha apartado de los dos últimos duelos.







Tanto el delantero hispano-brasileño como el central uruguayo no estarán todavía disponibles para el derbi del sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, en el que Diego Simeone tendrá a sus órdenes al resto de la plantilla para armar el once y la convocatoria con la que buscará su octavo triunfo seguido en Liga.



En la sesión de este jueves, sobre el césped se vio a todos los futbolistas que fueron suplentes en Salzburgo (Ángel Correa, Héctor Herrera, Thomas Lemar, Lucas Torreira, Renan Lodi, Sime Vrsaljko, Víctor Machín, 'Vitolo', Ivan Saponjic e Ivo Grbic) más Manu Sánchez, que fue baja por lesión, más Geoffrey Kondogbia, que no viajó a Salzburgo porque no está inscrito para jugar la fase de grupos de la Liga de Campeones.